Programme de sécurisation des abords des écoles

Montréal sécurise les abords de 24 écoles

MONTRÉAL, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Avec son programme de 25 M$ prévu spécifiquement pour améliorer la sécurité des déplacements aux abords des écoles annoncé l'an dernier, la Ville de Montréal sécurise cette année les environs de 24 écoles de la métropole. La sécurité des déplacements de nos tout-petits s'améliore peu à peu et ce n'est que le début.

« Les jeunes qui se rendent à l'école doivent pouvoir le faire en toute sécurité et sans crainte. Améliorer la sécurité aux abords de nos établissements scolaires est une priorité pour notre administration et nous n'hésitons pas à investir les sommes nécessaires pour offrir des milieux de vie sécuritaires aux jeunes et moins jeunes. L'heure est d'ailleurs venue de passer de la vision à la construction pour enfin diminuer le nombre d'enfants impliqués dans des collisions près de leur école », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les travaux de sécurisation autour de 24 écoles de 10 arrondissements ont déjà débutés et se termineront au plus tard au mois de novembre. Cela représente des investissements de 6 M$. L'appel à projets est par ailleurs lancé pour une deuxième série de projets à être réalisés en 2021. Les arrondissements peuvent dès maintenant soumettre leurs propositions. La sélection finale sera faite d'ici la fin de l'année. Pour cette deuxième phase, une somme de 10 M$ est prévue, ce qui permet d'anticiper davantage de projets en 2021.

Les projets peuvent notamment inclure :

La construction ou l'élargissement de trottoirs, incluant une zone tampon entre le corridor de marche et la chaussée;

L'implantation d'avancées de trottoirs tenant compte des besoins des piétons (dimensions en fonction du volume de piétons) et assurant un parcours convivial et accessible à toutes et à tous;

La révision de la largeur des voies de circulation en surlargeur pour assurer un meilleur partage de l'espace public;

L'implantation d'un débarcadère aux entrées de l'école;

La construction de dos d'âne;

L'installation de feux de circulation avec feux piétons à décompte numérique.

« Rappelons que depuis 2017, plus de 80 enfants ont été impliqués dans une collision dans un "environnement scolaire" sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Ces statistiques sont inacceptables et nous devons agir rapidement pour protéger les abords de nos écoles et y favoriser la sécurité. Notre administration y est déterminée », a conclu Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au comité exécutif.

Rappelons que le programme de sécurisation des écoles s'inscrit dans la politique Vision Zéro de la Ville de Montréal.

Pour obtenir plus de détails sur les travaux de sécurisation réalisés autour des écoles en 2020, voir la fiche technique jointe à ce communiqué.

En plus des 24 écoles sélectionnées dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles, plus de 30 écoles supplémentaires ont été sécurisées par des initiatives locales menées par les arrondissements.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les médias à constater l'impact des travaux de sécurisation faits aux abords des écoles aujourd'hui, à 7 h 50, alors qu'elle se rendra à l'école Jean-Baptiste-Meilleur, dans l'arrondissement de Ville-Marie, où de nouveaux aménagements ont été réalisés cette année. Les médias sont convoqués pour une mêlée de presse sur la rue Dufresne, au coin de la rue de Rouen.

Fiche technique

Programme de sécurisation des abords des écoles

______________________________________________________________________________

Contexte :

En 2018, la Ville de Montréal a lancé son premier plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave. Nous sommes en action pour améliorer la sécurité de nos rues dans l'ensemble de nos interventions et de nos travaux. Parmi les mesures de ce plan ambitieux, le Programme de sécurisation des abords des écoles permet d'accélérer les interventions de sécurisation à proximité des écoles primaires et secondaires de la Ville de Montréal, et est reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Budget :

La Ville de Montréal a prévu un budget de 25 M$ au programme triennal d'immobilisation (PTI 2019- 2021) afin de permettre l'implantation d'aménagements permanents de sécurisation aux abords des écoles sur le réseau routier de la métropole. Près de 6 M$ ont été investis pour la réalisation des aménagements prévus en 2020.

Qui peut en bénéficier?

Ce programme s'adresse aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal. En raison de leur connaissance fine de leur territoire, ils sont les mieux placés pour accélérer la mise en œuvre d'interventions adaptées aux réalités du milieu et ainsi contribuer à faire de Montréal une ville qui encourage les déplacements actifs des jeunes de 4 à 17 ans vers l'école.

Objectif du programme

Améliorer la sécurité des jeunes aux abords des écoles primaires et secondaires de la Ville de Montréal par des interventions physiques complémentaires à celles menées par les autres partenaires du plan d'action Vision Zéro (brigadiers scolaires, campagnes de sensibilisation, trottibus, cyclistes avertis, contrôle routier, etc.).

L'implantation d'aménagements permanents dans les rues aux abords des écoles aura pour but :

d'assurer le respect des limites de vitesse et de réduire la circulation de transit;

de corriger des lacunes géométriques;

d'améliorer la visibilité;

de contribuer à rendre le quartier plus convivial et le recours à la marche et au vélo plus confortable par le verdissement des aménagements, l'implantation de mobilier, etc.

Tous les projets proposés doivent être universellement accessibles et inclure des aires de plantation lorsque possible.

Échéancier du programme:

Automne 2019 : sélection des projets;

À partir de la fin de l'été 2020 : Réalisation des travaux;

Automne 2020 : Appel à projets pour 2021;

Hiver 2021 : Sélection des projets 2021;

Été 2021 : Réalisation des travaux 2021.

Interventions

Projets retenus dans le cadre du Programme de sécurisation des abords des écoles 2020

Arrondissement Écoles visées Type d'aménagements

ajoutés Date de fin des

travaux Ahuntsic- Cartierville École François-de-Laval (Primaire)

École Augustin-Roscelli (Primaire)

École Louisbourg (Primaire) Saillies simples Saillies doubles Refuge piéton Début octobre 2020 Côte-des-Neiges-

Notre- Dame-de-Grâce École du Petit-Chapiteau Saillies de trottoir et dos-d'âne À déterminer LaSalle École du Grand-

Héron Bateaux pavés Saillies engazonnées avec refuge Marquage Panneaux de zone scolaire avec illumination clignotante 31 août 2020 Le Sud-Ouest Westmount Park Elementary School École Dollard-des-

Ormeaux Saillies doubles, saillie

simple et dos d'ânes Travaux complétés le 9 août 2020 Mercier- Hochelaga- Maisonneuve École Philippe-

Labarre (Primaire)



École Sainte-Louise-de-

Marillac (Primaire)



École Saint-François-

d'Assise (Primaire) Saillies doubles Élargissement du trottoir Révision de la géométrie de l'intersection

Marquage Marquage pour les traverses piétonnes Bande de plantation continue Mi-octobre 2020 Montréal-Nord École primaire Marie-Clarac



École secondaire Marie-Clarac Intersection surélevée et

ajout de saillies Travaux complétés le

21 juillet 2020 Rivière-des- Prairies-Pointe- aux-Trembles De la Belle-Rive (PAT)



Fernand-Gauthier (RDP)



Léonardo da Vinci (RDP)



Michelangelo (PAT)

Sainte-Germaine-

Cousin (PAT) Ajout de trottoirs et dos d'âne



Saillies de trottoir simples



Aménagement de dos d'âne Aménagement de trottoirs Reconstruction de la chaussé Novembre 2020 Rosemont-La Petite-

Patrie École secondaire

Père-Marquette

(Secondaire) Revoir la configuration de l'intersection Rosemont / Lanaudière Avancées de trottoirs Mise à sens unique de la rue Lanaudière Mi-octobre 2020 Saint-Laurent École Henri-Beaulieu Élargissement de trottoir

Construction de saillie Travaux complétés Saint-Léonard École La Dauversière



École Victor-Lavigne



École Général-Vanier



École Honoré-Mercier Signalisation et marquage Construction de saillies de trottoir Passage piétons surélevé Balises au centre de la rue Signalisation et marquage



Saillies de trottoir à mi-bloc Construction de saillies de trottoir Agrandissement de la zone de débarcadère pour les automobiles Construction d'un muret plus esthétique Meilleur balisage du débarcadère pour autobus scolaire Révision de la largeur des voies



31 août 2020 Lachine École Martin-Bélanger Saillies de trottoir -

signalisation et marquage Travaux complétés

Bilan des mesures complémentaires implantées par les arrondissements En plus des 24 écoles sélectionnées dans le cadre du Programme de la Ville centre, plus de 30 écoles ont été sécurisées par des initiatives locales menées par les arrondissements.

Des actions directes menées par les arrondissements dans d'autres types de secteurs contribuent à sécuriser davantage les déplacements des différents usagers. Ces interventions prennent la forme d'aménagements concrets sur le terrain, de politiques et de campagnes de communication.

Mesures facilitant la circulation des piétons et la traversée de la rue :

Plus de 2 800 saillies de trottoir;





25 intersections surélevées;





140 refuges pour piétons.

Mesures visant à réduire la vitesse de circulation :

Plus de 2 000 dos d'âne sur rue;





Plus de 200 afficheurs de vitesse;





Plus de 850 balises amovibles.

Mesures facilitant la circulation des cyclistes :

Interventions sur 80 km de voies cyclables;





Protection physique de la piste cyclable;





Ajout de zone tampon pour réduire l'emportiérage.

Mesures de gestion de la circulation :

20 projets de modification du sens de la circulation;





8 intersections avec fermeture partielle à la circulation (réaménagement, déviation).

Autres mesures :

Plans locaux de déplacements;



Campagnes de communication diverses;



Ruelles vertes;



Dos d'âne dans les ruelles;



Etc.

