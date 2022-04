Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Le gouvernement du Québec investit 75 M$ pour soutenir la relocalisation de bâtiments situés en zone à risque d'inondation

QUÉBEC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière de lancer le volet Relocalisation du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI), volet disposant d'une enveloppe de 75 millions de dollars pour la planification et la réalisation de projets de relocalisation de bâtiments situés en zone à risque élevé d'inondation.

Ce volet du programme permet aux municipalités d'intervenir en prévention afin de protéger les personnes et les biens grâce à des projets de relocalisation ou d'immunisation des bâtiments sur leur territoire, lorsque le risque d'inondation est élevé. Il soutient également le financement de la confection de plans de relocalisation de secteurs vulnérables aux inondations ainsi que les activités d'information et de sensibilisation de la population face aux risques d'inondation. Ultimement, ces projets mèneront à un aménagement durable du territoire pour assurer aux collectivités concernées une cohabitation harmonieuse entre l'eau et les milieux bâtis.

Le premier appel de projets du volet Relocalisation du PRAFI aura lieu du 1er septembre au 15 octobre 2022. À la même période, il sera également possible de déposer une demande d'aide financière pour des projets s'inscrivant dans le volet Aménagements résilients du PRAFI, puisqu'un second appel de projets sera ouvert pour les organismes admissibles.

Citations

« Pour notre gouvernement, il était primordial de réagir rapidement et de mettre en place des solutions concrètes pour prévenir les conséquences des inondations, surtout dans un contexte influencé par les changements climatiques. C'est pour cela que nous avons mis en place le Plan de protection du territoire face aux inondations afin d'apporter un soutien concret aux municipalités situées en zone à risque élevé d'inondation. De ce plan découle notamment le PRAFI, dont le nouveau volet annoncé aujourd'hui dispose d'une somme de 75 M$ pour permettre aux municipalités de faire d'importants projets qui favoriseront la protection et la sécurité de leurs citoyennes et citoyens. Combiné au volet Aménagements résilients que nous avons mis en place en juillet dernier, les municipalités ont des outils complémentaires pour aménager leur territoire de manière durable afin de répondre aux problématiques d'inondations auxquelles elles sont confrontées. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Depuis les inondations survenues aux printemps 2017 et 2019 et le dépôt en avril 2020 du Plan de protection du territoire face aux inondations, nous avons travaillé à améliorer l'accessibilité à l'information pour les différents publics et à mieux diffuser l'information sur les risques liés aux inondations. Cette nouvelle mesure permettra d'augmenter la sécurité des biens et des personnes et de réduire les dommages associés aux inondations pour les citoyens et les municipalités. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les risques d'inondations s'accentuent au Québec avec les changements climatiques; il faut donc redoubler d'efforts pour aider les communautés à renforcer leur résilience face à ceux-ci. C'est là un aspect indissociable du Plan pour une économie verte 2030 auquel participe le Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Le nouveau volet de ce programme annoncé aujourd'hui permettra au monde municipal de réaliser des projets permettant d'accroître la sécurité de ses milieux de vie et de ses populations, tout en s'adaptant aux changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Geneviève Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 643-7295; Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, 438 777-3777; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected], 418 521-3875