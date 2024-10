Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Le gouvernement du Québec accorde plus de 42,6 M$ à Québec pour réduire les risques d'inondation aux abords de la rivière Lorette

QUÉBEC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, en présence du maire de Québec, M. Bruno Marchand, et de celui de L'Ancienne-Lorette, M. Gaétan Pageau, est fière d'annoncer qu'une somme de 42 605 651 $ a été accordée à la Ville de Québec pour des aménagements anticrue permanents aux abords de la rivière Lorette, dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI).

Travaux pour la construction d’aménagements anticrue permanents aux abords de la rivière Lorette. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Les travaux visent à mettre en place de nouveaux aménagements et à faire des interventions dans le lit et en bordure de la rivière pour réduire les risques d'inondation dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel. Des murs anticrue seront ainsi installés pour contenir les débordements. Il est également prévu d'élargir la rivière à certains endroits, de façon à créer des zones de débordement pour augmenter la capacité hydraulique de la rivière lors de fortes pluies, par exemple.

Citations :

« Accroître la sécurité des personnes et la protection des biens est une priorité pour notre gouvernement, et c'est pourquoi nous avons développé le PRAFI. Avec ce programme, nous appuyons les gouvernements de proximité dans la réalisation de projets innovants qui leur permettent de rendre leur territoire plus résilient. Je suis fière du fait que notre gouvernement contribue à prévenir les risques d'inondation à Québec, comme partout ailleurs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Il s'agit d'un investissement significatif, qui était attendu par les riveraines et riverains. Ce sont des moyens concrets pour diminuer le risque d'inondation et bonifier la qualité de vie des citoyennes et citoyens. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre gouvernement démontre une fois de plus son engagement dans la création de milieux de vie sains et sécuritaires. Je sais que pour les gens de L'Ancienne-Lorette, l'aide annoncée signifie beaucoup, parce qu'on vient leur donner les moyens de mettre en place une solution durable pour adapter le territoire et le rendre plus résilient. »

Éric Caire, député de La Peltrie et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Depuis quelques années, les citoyennes et citoyens du secteur vivaient avec une certaine incertitude vis-à-vis les changements de saison. Aujourd'hui, avec l'aide du gouvernement, nous confirmons que nous prendrons les moyens pour rendre notre ville encore plus résiliente face aux aléas de dame Nature. Les travaux avancent; ils rendront le secteur plus adapté aux nouvelles réalités et offriront plus de prévisibilité à la population. Cette aide est plus que bienvenue pour nos gouvernements de proximité, qui souhaitent ce changement depuis longtemps. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« La rivière Lorette est un joyau naturel dont les citoyennes et citoyens de L'Ancienne-Lorette et de Québec pourront continuer de profiter en toute tranquillité, particulièrement les résidentes et résidents du secteur touché par les inondations de 2005 et de 2013. Merci au gouvernement du Québec pour cet investissement majeur, ainsi qu'aux équipes des villes de Québec et de L'Ancienne-Lorette et des ministères concernés pour leur collaboration dans le pilotage de ce dossier. Finalement, merci aussi à tous les autres intervenants impliqués depuis 2005. »

Gaétan Pageau, maire de L'Ancienne-Lorette

Faits saillants :

L'aide financière du PRAFI provient du volet Aménagements résilients. Le programme est sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Ce volet est accompagné d'un investissement de 270 millions de dollars pour soutenir le milieu municipal dans la réalisation d'aménagements résilients en vue d'accroître la sécurité des personnes et la protection des biens dans les milieux bâtis face aux aléas liés aux inondations et à la mobilité des cours d'eau.

Le PRAFI - Volet Aménagements résilients répond à la mesure 10, « Soutenir la réalisation d'aménagements résilients », du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, déployé par le gouvernement du Québec pour agir à l'égard des impacts liés aux inondations. Il s'inscrit également dans la mesure 3.1.2 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à prévenir les risques liés aux inondations de manière à renforcer la résilience du Québec face aux conséquences des changements climatiques.

Soulignons l'implication des équipes du bureau de projets du Bassin Saint-Laurent Est et du PRAFI, qui ont soutenu la Ville de Québec dans la préparation du projet de la rivière Lorette et, ainsi, contribué à l'élaboration d'une solution durable permettant de mieux protéger les milieux de vie face aux inondations. Rappelons que les 10 bureaux de projets déployés dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux, notamment pour le dépôt de projets dans le cadre du PRAFI.

