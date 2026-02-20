Programme de qualification des jeunes (PQJ) - De nouvelles ressources pour soutenir la transition vers l'autonomie des jeunes

QUÉBEC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Des jeunes qui atteignent la majorité et qui quittent le réseau de la protection de la jeunesse pourront désormais compter sur de nouvelles ressources d'hébergement à Baie-Comeau et à Port-Cartier pour les aider dans leur transition vers la vie adulte. Ces logements, mis en place dans le cadre du Programme de qualification des jeunes (PQJ), visent à offrir un milieu de vie stable, sécurisant et abordable.

La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, accompagnée du député de René-Lévesque, Yves Montigny, ont souligné aujourd'hui la mise en place de ces nouvelles ressources, au nom de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

Concrètement, en vivant dans ces logements, les jeunes apprennent à gérer leur quotidien et développent leur autonomie à leur rythme, tout en étant soutenus dans leurs démarches scolaires, professionnelles et personnelles. Ils peuvent ainsi bâtir un projet de vie durable, en lien avec les ressources de leur communauté.

Chaque jeune qui effectue un séjour bénéficie d'un plan personnalisé, révisé et suivi par une équipe formée d'éducatrices et d'éducateurs spécialisés du Programme de qualification des jeunes (PQJ) qui effectuent des visites régulières pour offrir soutien et accompagnement.

« Je suis très fière de cette bonification de l'accès à un logement pour ces jeunes qui arrivent à la vie adulte, et qui ont besoin d'un bon coup de pouce pour les aider à développer leur autonomie au sein de la collectivité. C'est un changement de culture qui est en cours dans le réseau de la protection de la jeunesse et je suis convaincue qu'il va contribuer de manière concrète et directe à leur épanouissement, à cette étape cruciale de leur vie. En leur permettant d'avoir un lieu de vie stable et des repères, on réduit de beaucoup les risques de précarité résidentielle, voire d'itinérance, au cours des prochaines années. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous avons le devoir de donner à ces jeunes toutes les chances nécessaires pour affronter les premiers défis de leur vie adulte et de les outiller pour qu'ils développent leur autonomie. Une meilleure stabilité résidentielle est une condition majeure à leur épanouissement, et nous nous sommes engagés ensemble, Mme Bélanger et moi, à faire le nécessaire pour améliorer l'accès aux logements, de même qu'aux services d'accompagnement qui viennent aider ces jeunes à mieux développer leurs aptitudes en tant qu'adultes et en tant que citoyennes et citoyens bien intégrés à leur communauté. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« En offrant un environnement stable, bienveillant et structuré, nous donnons aux jeunes qui quittent le réseau de la protection de la jeunesse les outils nécessaires pour développer leur autonomie, acquérir de nouvelles compétences et bâtir un projet de vie solide. Cette initiative témoigne de notre volonté de continuer d'agir concrètement pour leur avenir et je souhaite souligner la collaboration de l'Office d'habitation de Manicouagan pour cette ressource. »

Yves Montigny, Député de René-Lévesque

Ces ressources permettent d'accueillir trois jeunes dans la région de Baie-Comeau et trois jeunes dans la région de Port-Cartier, selon deux modalités d'accueil distinctes. Des séjours exploratoires sont offerts aux jeunes dès 16 ans afin d'expérimenter certaines habiletés préalables à la vie en appartement, ainsi que des séjours d'hébergement d'une durée allant d'un jour à six mois, renouvelables, pour les jeunes âgés de 17 ½ à 25 ans.

Ce projet est mis en place grâce à une entente renouvelable conclue avec l'Office d'habitation de Manicouagan et l'Office municipal d'habitation de Port-Cartier pour une enveloppe récurrente de 100 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que chaque année, au Québec, environ 2 000 jeunes quittent le réseau de protection de la jeunesse à l'atteinte de leur majorité.

Le PQJ aide les jeunes à s'intégrer à la société et à faire une transition en douceur vers la vie adulte. En participant au programme, les jeunes peuvent développer leur réseau social et de soutien ; découvrir ce qu'ils veulent faire ; avancer vers leurs objectifs comme vivre de façon autonome, retourner aux études ou trouver un emploi.

