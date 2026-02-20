Protection des personnes aînées - Déploiement de l'alerte SILVER à l'échelle du Québec

QUÉBEC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Afin d'assurer une réponse adaptée lorsque survient une disparition d'une personne aînée vulnérable vivant avec un trouble neurocognitif majeur (TNCM), le gouvernement annonce aujourd'hui la mise en place, partout au Québec, de l'alerte SILVER, un mécanisme d'alerte médiatique.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, et le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, Ian Lafrenière, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en collaboration avec Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec. Cette annonce fait suite à un projet pilote ayant eu lieu dans six régions du Québec.

L'alerte SILVER est une alerte non intrusive qui permet de solliciter rapidement l'aide du public par l'entremise des médias sociaux, des sites Internet des corps policiers et des médias traditionnels. Pour déclencher une alerte SILVER, plusieurs critères doivent être remplis. La personne doit notamment être âgée de 65 ans et plus et présenter un diagnostic de trouble neurocognitif majeur ou des symptômes confirmés par ses proches. Il doit aussi y avoir un risque imminent pour sa vie ou sa sécurité, la diffusion de l'alerte doit être jugée pertinente pour les recherches et des renseignements suffisants doivent être disponibles pour une diffusion publique. Un logo distinctif accompagnera les avis diffusés pour permettre une plus grande visibilité pour ce type de disparition.

Citations :

« Avec ce déploiement à l'ensemble du Québec, nous franchissons une nouvelle étape dans l'engagement de notre gouvernement à renforcer la dignité et la sécurité des personnes aînées en situation de haute vulnérabilité. Dans un contexte de disparition, chaque minute compte et la mise en place de l'alerte SILVER nous permettra de mobiliser efficacement l'ensemble des acteurs, mais aussi de toute la population. C'est une question de vie, et je suis heureuse que nous franchissions cette étape supplémentaire avec des pratiques qui peuvent donner des résultats concrets. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« La protection et la sécurité des plus vulnérables sont une priorité pour notre gouvernement. La mise en place de l'alerte SILVER à l'échelle nationale permettra d'agir rapidement et efficacement. Aujourd'hui, on souligne une étape importante, en se donnant les moyens pour s'assurer que des situations d'urgence connaissent un dénouement positif. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Après un projet pilote porteur d'avenir, la Sûreté du Québec est fière de s'engager dans le déploiement de l'alerte SILVER à l'échelle provinciale, qui s'inscrit dans notre mission de préserver la vie et d'assurer la sécurité des personnes. Nous sommes convaincus que cela permettra d'améliorer la protection et la sécurité d'une clientèle particulièrement vulnérable, et ce, partout sur notre territoire, en mettant à contribution non seulement nos membres, mais aussi toute la population. »

Johanne Beausoleil, directrice générale, Sûreté du Québec

Faits saillants :

SILVER signifie système d'information pour localiser les personnes vulnérables, égarées et recherchées.

Le projet pilote a été mené dans les MRC de Joliette, de La Vallée-de-l'Or, de Drummond, de Pierre-De Saurel et des Maskoutains et à Rouyn-Noranda.

Soulignons que le nombre de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur augmente rapidement. Au Québec, environ 7 % des personnes de 65 ans et plus sont touchées aujourd'hui, et la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer prévoit une importante hausse d'ici quinze ans, en raison du vieillissement accéléré de la population.

Dans une optique de prévention, les proches et les organisations sont invités à remplir et à tenir à jour une fiche signalétique des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Cet outil facilite la transmission rapide de renseignements essentiels aux équipes policières et peut réduire significativement les délais de recherche.

Lien connexe

Pour en savoir plus : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/alerte-silver.

