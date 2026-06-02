Programme de francisation de l'ASDCM - Renforcer le français dans les commerces de restauration et de détail : près de 300 participants et une expansion du programme Dialogue FR à Montréal

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM), en collaboration avec le cégep du Vieux Montréal (CVM), souligne le succès croissant du programme DialogueFR - Apprendre le français dans mon commerce, alors qu'a eu lieu hier la remise officielle des attestations aux participant(e)s de la plus récente cohorte.

Remise des attestations de participation Dialogue FR - 1er juin 2026 (Groupe CNW/Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal)

Le projet Dialogue FR est réalisé grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et s'inscrit dans le cadre de Francisation Québec. Cette cérémonie a permis de mettre en lumière l'engagement de près de 300 employé(e)s issu(e)s de commerces de proximité répartis sur les territoires des SDC, qui ont choisi de renforcer leurs compétences en français directement dans leur milieu de travail, dans les secteurs de la restauration et du commerce de détail.

Ce programme est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Francisation Québec, et bénéficie de la précieuse collaboration du cégep du Vieux Montréal (CVM) et du réseau des SDC de Montréal, qui facilite son déploiement sur le terrain auprès des commerçants et de leurs équipes.

Cette année marque une étape importante avec l'intégration du commerce de détail dans 6 territoires, une expansion qui sera portée à 14 territoires dès l'an prochain.

Au cours des derniers mois, près de 1 750 commerces de la restauration et du commerce de détail ont été sensibilisés au programme, démontrant l'intérêt marqué du milieu pour cette initiative concrète, directement ancrée dans la réalité des commerçants et de leurs équipes.

Un levier concret pour la langue française et la vitalité commerciale

Déployé directement en milieu de travail, DialogueFR permet aux employé(e)s ayant une connaissance limitée du français de développer leurs compétences dans un contexte réel de service à la clientèle. Pour les participant(e)s, il s'agit d'une occasion concrète de gagner en confiance, d'améliorer leurs interactions au quotidien et de s'intégrer davantage à leur environnement de travail. Le programme contribue ainsi à renforcer l'usage du français dans les commerces, tout en améliorant l'expérience client et l'intégration des travailleurs et des travailleuses.

L'initiative s'appuie également sur une application mobile performante, qui propose des contenus pratiques, des mises en situation et un vocabulaire adapté aux réalités du commerce et de la restauration, favorisant un apprentissage continu et accessible.

« En tant que nouveau ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, je félicite les organismes partenaires au projet DialogueFR. Votre dévouement contribue au succès de cette initiative en constante progression auprès des commerces de Montréal. Notre gouvernement est fièrement engagé à favoriser un apprentissage du français durable adapté aux besoins des personnes issues de l'immigration partout au Québec. La maîtrise du français est un gage de réussite pour s'épanouir pleinement au Québec et contribuer à bâtir l'avenir d'une société forte de ses valeurs. »

一 François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« DialogueFR s'impose aujourd'hui comme un levier concret pour renforcer la présence du français dans nos commerces, tout en répondant aux besoins réels des entrepreneur(e)s et de leurs équipes. Nous sommes particulièrement fiers de voir près de 300 participant(e)s s'engager dans cette démarche et développer leurs compétences directement en milieu de travail. Cet engagement témoigne d'une volonté forte du milieu de faire du français une langue vivante, utilisée au quotidien. En agissant sur le terrain, nous contribuons non seulement à la vitalité de nos artères commerciales, mais aussi à la qualité de l'expérience offerte à la clientèle et à une meilleure intégration des travailleurs et des travailleuses. »

一 Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal.

« Le Cégep du Vieux Montréal est fier de souligner la diplomation de 300 étudiantes et étudiants du programme DialogueFR. À Montréal, où les restaurants et les commerces sont au cœur de la vie quotidienne, la maîtrise du français contribue directement à offrir un service de qualité et à renforcer les liens avec la clientèle. Cette réussite collective reflète notre engagement envers une ville inclusive et fièrement francophone. »

一 Éric April, directeur de la Formation continue et aux entreprises du cégep du Vieux Montréal.

Inscriptions en cours pour la prochaine cohorte

La quatrième cohorte du programme débutera en septembre 2026. Les commerces intéressés peuvent dès maintenant s'inscrire en ligne afin de réserver leur place et offrir à leurs équipes un accompagnement adapté à leurs besoins.

À propos de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) a pour mission de représenter d'une voix commune les intérêts du réseau des SDC de Montréal afin de créer un environnement propice au développement commercial et à la prospérité durable des quartiers. Elle regroupe aujourd'hui 24 sociétés de développement commercial (SDC) et leurs 15 300 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

SOURCE Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal

Renseignements : Dany St-Jean, [email protected], Cell. : 514-212-5457