45 ans des SDC au Québec : une étude majeure confirme leur impact structurant sur la vitalité des territoires montréalais

MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du 45e anniversaire des sociétés de développement commercial (SDC), l'Association des SDC de Montréal (ASDCM) dévoile une étude d'envergure qui confirme, pour la première fois, de manière rigoureuse et chiffrée, le rôle structurant des SDC dans le développement économique et la vitalité des quartiers montréalais.

Réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton et financée en partie par la Ville de Montréal, cette étude s'appuie sur des données concrètes issues de sources reconnues, dont la Ville de Montréal, Statistique Canada et des analyses terrain. Elle démontre sans équivoque que les SDC génèrent une valeur réelle, mesurable et durable pour les territoires qu'elles desservent.

L'objectif du mandat était clair : mesurer l'impact global des SDC -- économique, social, culturel et environnemental -- et en quantifier la valeur. Grâce à une méthodologie combinant indicateurs quantitatifs et qualitatifs, l'étude permet aujourd'hui de passer d'une perception largement partagée à une démonstration factuelle.

Résultat : pour chaque dollar public investi, les SDC génèrent un retour de 102 % pour Montréal, confirmant leur efficacité comme levier de développement. À cela s'ajoute un effet d'entraînement significatif, avec des investissements privés pouvant atteindre jusqu'à 2,8 $ pour chaque dollar public injecté.

45 ans d'un modèle qui livre des résultats concrets

Quarante-cinq ans après leur création, les SDC s'imposent comme des acteurs incontournables du développement économique local. Les territoires qu'elles desservent regroupent près de 20 % des entreprises montréalaises, en grande majorité des PME, et affichent une vitalité commerciale soutenue.

Plus encore, les SDC démontrent une capacité remarquable à mobiliser le secteur privé : 55 % de leur financement provient d'investissements privés, soit près de 15 M$. Ce modèle hybride, unique, en fait un outil particulièrement performant pour stimuler l'investissement et soutenir les commerces de proximité.

Un impact tangible sur les quartiers

Au-delà des indicateurs économiques, l'étude démontre que la présence d'une SDC entraîne une transformation concrète des territoires :

revitalisation et modernisation des artères commerciales;

augmentation de l'achalandage et de l'attractivité des secteurs;

amélioration de la propreté, de la sécurité et de l'expérience urbaine;

dynamisation culturelle importante, avec plus de 600 événements et activités annuellement;

initiatives structurantes en matière de verdissement et de développement durable .

Ces interventions contribuent à rehausser la valeur globale des milieux, tant pour les commerçants que pour les citoyens et les visiteurs.

Un modèle qui renforce aussi le tissu social

Les résultats mettent également en évidence le rôle des SDC dans la cohésion des communautés locales. En créant des espaces de collaboration entre commerçants, résidents et partenaires, elles participent activement à bâtir des milieux de vie dynamiques, inclusifs et résilients.

Une démonstration claire, un signal pour l'avenir

Dans un contexte économique exigeant et en pleine transformation, cette étude marque un tournant. Elle fournit pour la première fois une démonstration chiffrée et crédible de la valeur générée par les SDC et positionne clairement ces organisations comme des partenaires stratégiques du développement urbain.

Les SDC ne sont pas seulement des actrices d'animation commerciale : elles sont des moteurs de transformation économique et territoriale.

Citations

« Cette étude vient confirmer, avec des données concrètes, ce que nous voyons sur le terrain depuis des années : les sociétés de développement commercial jouent un rôle clé dans la vitalité économique de nos quartiers. Pour notre administration, soutenir les artères commerciales, c'est soutenir les commerces de proximité, l'attractivité de nos milieux de vie et la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Les SDC sont des partenaires essentiels pour développer une économie locale forte, ancrée dans les réalités de chaque territoire, et c'est ensemble que nous continuerons à faire avancer des solutions adaptées aux besoins de nos communautés. »

-- Chantal Gagnon, mairesse de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement économique et de l'économie verte à la Ville de Montréal

« Dans le cadre du 45e anniversaire des SDC au Québec, cette étude marque un moment charnière. Elle nous permet enfin de démontrer, avec des données concrètes et mesurables, ce que nous observons sur le terrain depuis des décennies : les SDC ne sont pas seulement des acteurs d'animation commerciale, mais de véritables moteurs de développement économique local. Elles génèrent un retour sur investissement réel, tangible et durable, tout en contribuant à transformer les quartiers, à soutenir les commerçants et à renforcer la vitalité de nos milieux de vie. Chaque dollar investi dans une SDC a un effet structurant, au bénéfice des municipalités, des entreprises et de l'ensemble de la collectivité. »

-- Sébastien Ridoin, directeur général, ASDCM

« Comme le démontre cette étude, les SDC jouent aujourd'hui un rôle beaucoup plus large que celui d'animateur commercial. Sur le terrain, elles contribuent concrètement à la vitalité économique, à l'attractivité, à l'expérience urbaine et au rayonnement des quartiers commerciaux. Pour Montréal centre-ville, cette capacité de mobiliser les commerçants, les partenaires et les acteurs du milieu autour d'une vision commune est devenue essentielle dans un contexte où les centres-villes et les artères commerciales doivent continuellement se réinventer. Cette étude vient confirmer toute la pertinence et la force du modèle des SDC, à Montréal comme partout au Québec. »

-- Jules Hébert, directeur général de la SDC Montréal centre-ville

« L'étude réalisée pour l'ASDCM confirme sans équivoque le rôle structurant des SDC à Montréal. Elles génèrent des retombées concrètes sur les plans économique, social, culturel et environnemental pour l'ensemble des communautés. »

-- Jean-Philippe Brosseau, associé, Conseil en management, Raymond Chabot Grant Thornton

Consultez notre site web pour lire la présentation de l'étude et découvrir les événements des SDC de Montréal et du 45e anniversaire.

À propos de l'ASDCM

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) représente d'une voix commune les intérêts du réseau des 24 SDC, regroupant plus de 15 300 commerces et places d'affaires. Sa mission est de créer un environnement propice au développement commercial et à la prospérité durable des quartiers.

SOURCE Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal

Informations : Dany St-Jean, ASDCM - 514-212-5457