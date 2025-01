Programme d'investissement en infrastructures maritimes - Plus de 7,6 M$ octroyés par le gouvernement du Québec pour des améliorations portuaires à Sorel-Tracy

QUÉBEC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, confirme l'octroi d'une somme de 7 621 487 $ à QSL International ltée pour l'agrandissement du terminal maritime à Sorel-Tracy. Elle en a fait l'annonce en présence du député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, et du président et chef de la direction de QSL International ltée, M. Robert Bellisle.

Le projet consiste dans la construction d'un nouveau quai, la réhabilitation d'un quai existant et la mise en place d'infrastructures intermodales, notamment une tour de contrôle et un convoyeur aérien électrique. Les sommes investies pour ce projet permettront d'augmenter l'efficacité des installations du port de Sorel-Tracy et la fluidité du transport maritime local en améliorant la productivité des opérations portuaires.

La construction du quai flottant, qui sera le tout premier dans la voie maritime du Saint-Laurent, constitue une nouvelle solution de transport pour l'acheminement de marchandises expédiées par navire. L'installation servira au transport de biens agricoles, d'engrais, de sel de voirie et de pièces d'acier surdimensionnées et pourra accueillir jusqu'à 35 navires par année pour un total manutentionné d'environ 440 000 tonnes métriques. De plus, ce quai sera localisé à proximité des gros utilisateurs d'engrais et au cœur de l'industrie agroalimentaire de la région de la Montérégie, ce qui raccourcira la distance de livraison vers les marchés.

L'ajout d'un deuxième poste à quai contribuera à réduire considérablement, voire à éliminer, le temps d'attente des navires au large en raison du manque d'espace à quai. Cette amélioration permettra d'éviter l'émission de 521 tonnes de gaz à effet de serre (GES) par année.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet, qui permet à une entreprise d'ici de moderniser ses installations et de contribuer encore davantage au dynamisme du transport maritime et de l'industrie agricole. L'ajout d'un deuxième poste à quai, c'est moins d'attente pour les navires, moins d'émissions de GES et une logistique plus efficace pour toute la filière. Quand nos entreprises ont les outils pour innover et se développer, c'est toute notre économie qui avance. C'est exactement le rôle du gouvernement : être un levier pour faire grandir notre Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet investissement majeur démontre l'importance stratégique du port de Sorel-Tracy dans le développement économique régional et maritime du Québec. Grâce à ces améliorations, nous renforçons notre position comme plaque tournante du transport maritime, tout en créant d'intéressantes possibilités pour nos entreprises locales et nos travailleurs. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« Cette annonce vient consolider le projet de QSL, partenaire privilégié du développement économique de Sorel-Tracy. Depuis 2017, QSL a investi près de 75 millions de dollars dans les infrastructures maritimes de la région, ce secteur stratégique qui fait de Sorel-Tracy un port incontournable dans l'axe des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Nous saluons nos partenaires du fédéral et du provincial pour leur engagement essentiel dans ce projet innovateur et respectueux de l'environnement. »

Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy

« Doter le Québec d'infrastructures portuaires modernes et compétitives, dans le respect des écosystèmes et des communautés, c'est une stratégie gagnante, et QSL est fière de contribuer à la modernisation du secteur maritime québécois. La zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy est un exemple concret de développement durable réalisé en partenariat avec les acteurs régionaux. Ensemble, nous créons un environnement propice à la croissance économique et à la création d'emplois. »

Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL International ltée

Ce projet, dont le coût total est estimé à 36 308 464 $, devrait être terminé d'ici 2027. Cette somme est soutenue en partie par le Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM), mis en place dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent, la vision maritime du Québec. Le PIIM est doté d'un budget de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2025.

Avantage Saint-Laurent a permis des investissements de l'ordre de 1 G$, articulés autour des orientations suivantes :

doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Source : Claude Deraiche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724