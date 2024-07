Programme d'investissement en infrastructures maritimes - Plus de 600 000 $ pour améliorer les infrastructures maritimes de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, annoncent une aide financière de 610 302 $ à la compagnie Fonbrai inc. pour soutenir son projet de rénovation et d'aménagement d'infrastructures maritimes et multimodales au port de Trois-Rivières.

Le projet vise la rénovation des voies ferrées ainsi que l'aménagement d'une ligne marine permanente de déchargement de brai liquide, une composante de l'aluminium, arrivant par navire au port de Trois-Rivières. Ces infrastructures contribuent au transport de cette matière première stratégique pour le Québec.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui contribue au potentiel économique du transport maritime au Québec. Ce projet, en plus d'appuyer un domaine industriel majeur de notre économie, favorise la transition écologique du secteur maritime. Notre gouvernement réitère ainsi tout son engagement à faire de la Mauricie et du Centre-du-Québec un véritable vecteur de développement économique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet aménagement offre des perspectives de développement, tout en améliorant significativement la capacité et la compétitivité des activités de transbordement du port de Trois-Rivières. Ce soutien à cette zone industrialo-portuaire contribue à placer notre région comme une plaque intermodale de transport au sein de la voie navigable Saguenay-Saint-Laurent-Grands Lacs. »

Jean Boulet, le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

Faits saillants

Le coût total de ce projet est estimé à 1,2 M$.

Cet investissement est soutenu par le Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM), mis en place dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent - la vision maritime du Québec. Le PIIM est doté d'un budget de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2025.

Avantage Saint-Laurent - La vision maritime du Québec est un plan ambitieux de 927 M$, articulé autour des trois orientations suivantes :

doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;



assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;



offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteur et durable.

