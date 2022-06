Programme d'infrastructures municipales d'eau - Près de 500 000 $ pour le renouvellement de conduites d'eau à Sainte-Geneviève-de-Batiscan

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Mme Sonia LeBel, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 495 495 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour des travaux d'infrastructure d'eau.

Le projet prévoit le renouvellement de 1 573 mètres de conduites d'eau potable sous le rang Sud pour permettre une meilleure gestion de l'eau distribuée à la population. L'échéancier des travaux est prévu au printemps 2023.

Citations :

« Le gouvernement du Québec soutient fièrement le milieu municipal dans l'optimisation de ses infrastructures d'eau. L'investissement de près de 500 000 $ accordé à Sainte-Geneviève-de-Batiscan va en ce sens, et j'en suis très heureuse. Je remercie la Municipalité pour son initiative visant à améliorer la qualité de son milieu de vie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de députée de Champlain, je me réjouis de cette belle annonce! La participation de notre gouvernement à ce projet contribue à garder les conduites d'eau potable de la Municipalité pérennes, au bénéfice des citoyennes et des citoyens. »

Sonia LeBel, députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale

« Nous sommes très heureux de la participation financière du gouvernement du Québec dans ce dossier. Celle-ci permettra de terminer la mise à jour de nos infrastructures d'eau pour ce secteur et d'assurer une plus grande fiabilité de notre réseau de distribution. »

Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Faits saillants :

L'aide financière provient du volet 2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI 2022-2032). Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons qu'en 2018 et en 2019, le gouvernement du Québec a également annoncé des aides financières de 318 720 $ et de 228 000 $ à

Sainte-Geneviève-de- Batiscan dans le cadre du PRIMEAU.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Geneviève Frappier, Attachée politique, Bureau de circonscription de la députée de Champlain, 819 384-8166; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746