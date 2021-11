Programme d'infrastructures municipales d'eau - Près de 500 000 $ pour des infrastructures d'eau à Saint-Félix-de-Dalquier

SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER, QC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, sont fières d'annoncer qu'une somme de 497 444 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Ce projet d'infrastructures d'eau, qui incluait aussi la remise en état des lieux, permet d'améliorer la qualité en phosphore des eaux usées rejetées dans l'environnement. Les travaux réalisés bénéficieront à environ 650 citoyens.

Les travaux, terminés au mois d'octobre dernier, consistaient à installer un système de déphosphatation chimique des eaux usées à la station d'épuration. Ils comprenaient également la mise en place d'un regard d'injection, de conduites et de vannes d'aération, l'aménagement d'un réservoir, ainsi que l'installation de pompes et de tous les équipements et accessoires nécessaires à la chaîne de traitement.

Citations :

« Notre gouvernement soutient l'optimisation des infrastructures municipales d'eau afin de favoriser ces environnements sains et sécuritaires. C'est un investissement de près de 500 000 $ qui sera bénéfique pour des centaines de citoyens. La réalisation d'importants travaux à Saint-Félix-de-Dalquier était essentielle et je suis fière de notre contribution. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis de cette belle annonce à Saint-Félix-de-Dalquier. Grâce aux travaux à la station d'épuration, le milieu de vie de centaines de citoyennes et de citoyens est amélioré. Ce sont des initiatives comme celle-ci qui font une réelle différence dans la qualité des services municipaux offerts à la population et, pour cette raison, je souligne l'engagement et la détermination de tous les acteurs impliqués dans ce projet. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« La municipalité travaille à la concrétisation de ce projet depuis déjà quelques années. La protection de l'environnement nous préoccupe et l'installation d'un système de déphosphatation permettra d'atteindre les objectifs gouvernementaux tout en améliorant la qualité de l'eau sortant de l'usine d'épuration. »

Félix Labrecque, maire de Saint-Félix-de-Dalquier

Faits saillants :

L'aide financière provient du sous-volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Hélène Desjardins, Directrice de bureau, Bureau de circonscription de la députée d'Abitibi-Ouest, 819 444-5007; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/