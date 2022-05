Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 5 M$ pour la construction d'une infrastructure de traitement des eaux usées à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 5 000 100 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean pour des travaux d'infrastructures visant à assainir les eaux usées provenant de ses deux réseaux d'égouts.

Les travaux prévoient la mise en place d'infrastructures permettant la collecte, l'interception et le traitement des eaux usées. Pour ce faire seront notamment construits une station d'épuration de type étangs aérés ainsi que deux postes de pompage et des conduites de refoulement. L'aide financière consentie permettra à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean de répondre à un problème qui a cours depuis plusieurs années, alors que les eaux usées de ses réseaux d'égouts sont rejetées dans la rivière Métabetchouane.

Citations :

« Ce sont des initiatives comme celle de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean qui font une réelle différence pour les communautés et l'environnement dans lequel elles résident. Notre gouvernement est fier de soutenir le milieu municipal dans ses projets, contribuant ainsi à améliorer la qualité des milieux de vie des Québécoises et des Québécois. C'est plus de 5 M$ que nous investissons dans ces travaux attendus, et je m'en réjouis avec les gens de Saint-André. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Pour préserver la santé et la sécurité de la population, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement, ce projet était primordial. C'est pourquoi notre gouvernement a dégagé une somme considérable afin de permettre la mise en œuvre des travaux qui se poursuivront au cours des prochains mois. À titre de députée de Roberval, je suis heureuse pour les gens de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean qui en bénéficieront. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Nous tenons à remercier sincèrement notre gouvernement pour la réalisation tant attendue de ce projet. Nous soulignons également le soutien et l'écoute de notre députée, madame Nancy Guillemette. Sans cette précieuse aide financière PRIMEAU, il est certain que nous n'y serions pas arrivés sans mettre de la pression sur les finances de notre municipalité et de notre population. Merci d'avoir entendu notre demande et de nous aider à contribuer à la protection de notre environnement. »

Claire Desbiens, mairesse de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) , qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI 2022-2032) .

, qui est issu du . Le PQI 2022-2032 prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

