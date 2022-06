Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 4,5 M$ pour des infrastructures d'eau à Saint-Lazare

SAINT-LAZARE, QC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 578 000 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Lazare pour le prolongement d'égouts sanitaires dans le secteur de la rue Frontenac.

Plus spécifiquement, les travaux de mises à niveau seront effectués sur les rues Frontenac, Radisson, Dutchy, Duhamel, des Pins, Brunet, de la Sapinière, des Plaines, de la Bouleraie et sur une partie des chemins Saint-Louis et Sainte-Angélique, et ce, au bénéfice des quelque 327 résidences qui y sont établies.

Citations :

« Partout au Québec, notre gouvernement est fier de soutenir des travaux visant notamment la mise aux normes des infrastructures d'eau. En accordant plus de 4,5 millions de dollars à Saint-Lazare, nous permettons à des citoyennes et citoyens d'avoir accès à des installations garantes d'un environnement plus sain et sécuritaire, contribuant ainsi à assurer la qualité du milieu de vie de nombreuses familles. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de députée de Soulanges, je me réjouis de l'aide accordée pour concrétiser ce projet dont les bénéfices profiteront à des centaines de Lazaroises et Lazarois. J'aimerais par ailleurs souligner la belle collaboration qui s'est opérée entre notre gouvernement et la Municipalité pour donner l'impulsion nécessaire à la réalisation des travaux à venir. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« Le projet des égouts du secteur Frontenac est un des plus importants de toute l'histoire de la Ville de Saint-Lazare. Ce projet aura un impact considérable sur la qualité de vie des résidents du secteur. Également, celui-ci assurera une protection de l'environnement beaucoup plus grande pour mettre fin aux déversements de contenus d'installations sanitaires dans la nature. La subvention ira en totalité à l'allègement du fardeau fiscal des propriétaires actuels. »

Geneviève Lachance, mairesse de Saint-Lazare

Faits saillants :

L'aide financière de 4 578 000 $ provient du volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI 2022-2032).

Rappelons que le PQI 2022-2032 prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Jeanne Turbide, Attachée politique du bureau de circonscription de la députée de Soulanges, 450 456-3816; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746