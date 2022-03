Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 17,8 M$ pour des infrastructures d'eaux à Saint-Pierre-les-Becquets

SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS, QC, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, est heureux d'annoncer qu'un investissement sans précédent de 17 858 789 $ a été octroyé à la Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets pour des travaux de construction, d'agrandissement et de réfection d'infrastructures d'eaux.

Les travaux visent notamment l'assainissement des eaux usées du secteur urbain de la municipalité par l'implantation d'une station d'épuration de type étangs aérés en terre ainsi que la mise en place de trois postes de pompage. Qui plus est, ce projet d'envergure permettra à la Municipalité de remplacer des conduites désuètes et de prolonger le réseau d'égout en vue d'y relier plus d'une vingtaine de résidences le long des routes 132 et 218.

Citations :

« Dans toutes les régions du Québec, notre gouvernement soutient des projets voués à l'amélioration des infrastructures d'eaux pour offrir aux Québécoises et aux Québécois des installations garantes d'un environnement sain et sécuritaire. En accordant aujourd'hui plus de 17,8 millions de dollars à Saint-Pierre-les-Becquets, nous permettons à la Municipalité d'assurer la pérennité d'un milieu de vie de qualité et j'en suis fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« C'est un beau et grand projet qui prend forme aujourd'hui à Saint-Pierre-les-Becquets. Il importe de souligner que l'aide sans précédent qui est consentie permettra de réduire les rejets d'eaux usées dans l'environnement. À titre de député de Nicolet-Bécancour, je me réjouis de la mise en œuvre de ce chantier dont les bénéfices profiteront non seulement à des centaines de citoyennes et citoyens de cette municipalité, mais également à l'ensemble de la collectivité. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« C'est avec émotion et fierté que je vous annonce qu'après plus de quatre années de travail acharné, nous allons enfin entreprendre le projet d'assainissement des eaux usées. Un merci particulier à notre gouvernement ainsi qu'à toute l'équipe de la Municipalité pour son dévouement exceptionnel. »

Éric Dupont, maire de Saint-Pierre-les-Becquets

Faits saillants :

L'aide financière provient du sous-volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.

Le ministère des Transports (MTQ) collabore aussi financièrement au projet pour une somme de 5,5 M$. Cet investissement servira à la réfection complète de la structure de la chaussée sur 2,3 kilomètres sur les routes 132 et 218, au remplacement de l'égout pluvial ainsi qu'à l'asphaltage.

218, au remplacement de l'égout pluvial ainsi qu'à l'asphaltage. Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,6 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Germain Drouin, Attaché politique, Bureau du député de Nicolet-Bécancour, [email protected], 819 384-9311; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746