Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 1 M$ pour les infrastructures d'eau à Sainte-Adèle

SAINTE-ADÈLE, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - La députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, que 1 129 350 $ ont été accordés à la Ville de Sainte-Adèle pour des travaux de remplacement ou de réhabilitation de conduites d'eau potable et d'eaux usées sur divers tronçons.

Plus précisément, une somme de 928 100 $ est attribuée pour effectuer des travaux sur des conduites d'égout et d'aqueduc, notamment sous les rues des Pâquerettes et Morin, de même que sous le chemin du Paysan. Par ailleurs, une subvention de 201 250 $ est réservée pour le remplacement de conduites sous la rue du Skieur, entre les rues de Zermatt et Montclair.

Citations :

« Je suis toujours fière des soutiens financiers que notre gouvernement accorde aux projets locaux! Les travaux prévus permettront à Sainte-Adèle d'offrir des services de qualité en matière de distribution d'eau potable et de gestion des eaux usées. Je tiens par ailleurs à souligner la collaboration qu'il y a eu entre notre gouvernement et la Ville pour la concrétisation de ce projet. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation

« La consolidation des acquis en infrastructures municipales d'eau, le maintien de leur bon état et le soutien que nous pouvons apporter aux municipalités sont des priorités pour le Ministère. L'aide de plus de 1,1 million de dollars octroyée à Sainte-Adèle démontre une fois de plus notre engagement en faveur de milieux de vie agréables, sains et durables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ces investissements sont essentiels pour maintenir à niveau nos infrastructures de distribution de l'eau potable ainsi que de collecte et de transport des eaux usées. En particulier, ils permettront de réduire les interruptions d'eau dues à des bris, et de continuer notre progression vers la séparation des réseaux d'eaux usées de manière à diminuer les rejets d'eaux sanitaires non traitées dans l'environnement. »

Michèle Lalonde, mairesse de Sainte-Adèle

Faits saillants :

L'aide financière provient du volet 1 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; Hugo Paquette, Attaché politique, Bureau de circonscription de la députée de Bertrand, 819 326-1020; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746