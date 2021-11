Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,8 M$ pour des infrastructures d'eau à Saint-Lambert-de-Lauzon

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON, QC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, est fier d'annoncer qu'une somme de 4 826 298 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet concerne le raccordement du puits Coulombe afin d'augmenter la capacité d'approvisionnement en eau, le rendement des puits existants ayant décru de manière importante au cours des dernières années. Ce nouveau puits, disposant d'une capacité supérieure à celle des puits actuels, permettra de répondre aux besoins de la population en matière d'eau potable pour les années à venir.

Plus spécifiquement, les travaux consistent à installer une nouvelle conduite d'amenée d'eau brute depuis le puits Coulombe jusqu'à l'usine de traitement d'eau existante et à agrandir cette dernière pour y aménager la filière de traitement requise.

Citations :



« Le gouvernement du Québec souhaite que dans toutes les régions, une eau potable de qualité et disponible en quantité suffisante soit accessible à la population. C'est pourquoi nous fournissons les efforts nécessaires et soutenons le milieu municipal dans la mise en œuvre d'initiatives qui vont dans ce sens. Ce sont plus de 4,8 M$ que notre gouvernement investit à Saint-Lambert-de-Lauzon et je partage la fierté de tous ceux et celles à qui on doit cette future réalisation. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de député, je suis heureux que le coup d'envoi de ce projet attendu soit officiellement donné, au bénéfice des gens de Saint-Lambert-de-Lauzon. Notre gouvernement apporte un soutien substantiel pour la concrétisation de ces travaux jugés prioritaires et grâce auxquels les citoyennes et citoyens auront prochainement accès à des quantités d'eau potable pour répondre à leurs besoins. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Pour Saint-Lambert-de-Lauzon, cette annonce vient récompenser les efforts fournis dans les dernières années afin de régler nos problèmes récurrents d'alimentation en eau potable. Avec la concrétisation de ce projet, l'avenir s'annonce prometteur autant pour la qualité de vie de notre population que pour notre développement économique. Nous remercions le gouvernement pour son aide financière et les différents acteurs impliqués pour leur bonne collaboration. »

Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon

Faits saillants :

L'aide financière provient du sous-volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources: Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Stéphane Brown, Attaché politique du bureau de circonscription du député de Beauce-Nord, 418 209-7605; Information: Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/