Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,5 M$ à Saint-Joseph-de-Beauce pour ses infrastructures d'eau

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, est fier d'annoncer que deux aides financières totalisant 4 511 920 $ ont été accordées à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Luc Provençal, député de Beauce-Nord et Serge Vachon, maire de Saint-Joseph-de-Beauce. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Les sommes permettront le renouvellement de conduites pluviales, d'eau potable et d'eaux usées. Au total, ce sont plus de 1 400 mètres de tronçons qui seront remplacés dans les réseaux souterrains de la ville, notamment sous une partie des avenues du Bouvreuil, Lavoisier et du Palais, ainsi que sous la rue du Parc.

Citations :

« Que ce soit dans la belle région de la Beauce ou ailleurs, plusieurs projets de renouvellement d'infrastructures municipales d'eau sont mis en œuvre au Québec, grâce au soutien que notre gouvernement apporte aux municipalités. Alors, quand je vois des initiatives comme celle-ci aller de l'avant avec l'appui et l'engagement d'une ville, je suis remplie de fierté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'engagement financier annoncé aujourd'hui représente beaucoup pour la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et sa population. Il s'agit d'un pas important vers l'assurance de la continuité d'un service fondamental offert aux citoyennes et citoyens. En tant que député, je suis très satisfait de constater que notre gouvernement est une fois de plus présent pour travailler en collaboration avec les municipalités. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Considérant les investissements substantiels qu'occasionnent l'amélioration et la réfection de rues, nous sommes très heureux d'avoir obtenu un soutien financier important du gouvernement du Québec afin que la contribution des citoyennes et citoyens soit moindre. Les projets qui seront réalisés grâce à cette aide financière sont majeurs et attendus, à Saint-Joseph. »

Serge Vachon, maire de Saint-Joseph-de-Beauce

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

