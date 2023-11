Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,7 M$ à Donnacona et à Portneuf

PORTNEUF, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer que des sommes de 522 797 $ et de 3 236 417 $ ont respectivement été accordées aux villes de Donnacona et de Portneuf dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023.

D'une part, l'enveloppe octroyée à Donnacona permettra à la Ville de réaliser les études et les activités requises pour la conception de son projet de réduction des débordements et de contrôle des ouvrages de surverse d'égout unitaire.

D'autre part, l'aide financière accordée à Portneuf sera utilisée pour le renouvellement de conduites d'eaux potable, usées et de pluie. Au total, ce sont plus de 1 000 mètres de tronçons qui seront remplacés dans les réseaux souterrains de la ville, notamment sous les avenues du Parc, des Érables et Ford, sous les rues Provencher et des Épinettes, ainsi que sous le chemin Neuf.

Citations :

« Investir dans des projets qui bénéficient à toute la collectivité, comme dans les infrastructures d'eau, c'est très important pour notre gouvernement. Je suis fière du soutien qui est accordé au rétablissement de plusieurs actifs municipaux à Donnacona et à Portneuf. Cette aide combinée équivalant à 3,7 millions de dollars permettra aux deux villes de continuer d'offrir des services de qualité à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« En tant que député, je suis très heureux d'annoncer ce coup de pouce majeur qu'on vient donner à deux villes de Portneuf. D'un côté, on permet à Donnacona de réaliser les études nécessaires pour concrétiser un important projet visant à respecter les exigences de débordement et de rejet des eaux usées à long terme. D'un autre, le remplacement de plusieurs conduites à Portneuf sera bénéfique pour la pérennité des infrastructures d'eau. Ce sont assurément de bonnes nouvelles pour les gens de la région. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Merci au gouvernement du Québec pour le soutien financier accordé dans le cadre du sous-volet 1.1 du PRIMEAU 2023. La Ville de Donnacona pourra ainsi amorcer son projet de mise aux normes et d'augmentation de la capacité touchant les étangs aérés, le poste de pompage principal, l'intercepteur et l'émissaire terrestre des eaux usées dans le but de réduire ses débordements, donc de limiter les impacts sur l'environnement. »

Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona

« Ces dernières années, une proportion importante des infrastructures d'eau de la ville de Portneuf a été renouvelée, grâce notamment aux efforts de l'équipe en place, mais également à des programmes d'aide financière comme celui-ci. Dans le présent projet, ce sont 12 tronçons, priorisés par notre plan d'intervention, qui seront reconstruits, permettant d'assurer des services de qualité aux citoyennes et citoyens. Il s'agit aussi de la reconstruction des voies de circulation dont bénéficieront les automobilistes, les cyclistes et les piétons. »

Mario Alain, maire de Portneuf

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources: Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Guillaume Rosier, Attaché politique, Bureau du député de Portneuf, 418 337-4378, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,418 691-2015, poste 83746