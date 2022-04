Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,2 M$ à Salaberry-de-Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Beauharnois, M. Claude Reid, est fier d'annoncer qu'une somme de 3 250 350 $ a été accordée à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet vise le renouvellement de 7 223 mètres de conduites d'eau potable sous plusieurs rues de la ville, dont les rues Trudeau, Sicotte, Jacques-Cartier, Jeanne-Mance, Huntingdon et Lionel-Groulx.

Citations :

« L'efficacité et la qualité des infrastructures d'eau font partie des priorités de notre gouvernement pour les municipalités. En ce sens, je suis fière que nous appuyions partout au Québec la réalisation de projets pour maintenir et mettre à niveau ces infrastructures essentielles. L'investissement de plus de 3,2 M$ annoncé aujourd'hui en est une preuve, et plusieurs citoyennes et citoyens en bénéficieront. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Des conduites d'eau potable en bon état sont primordiales pour offrir des milieux de vie sains. Je me réjouis donc de ce projet réalisé en collaboration avec Salaberry-de-Valleyfield et le gouvernement du Québec. Les travaux qui seront faits ici contribueront certainement au bien-être des résidentes et des résidents, et c'est pourquoi je remercie celles et ceux qui se sont engagés dans la concrétisation de cette initiative. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Cette somme nous aidera considérablement à faire de notre programme de réhabilitation de nos infrastructures un succès. Nous serons ainsi en mesure de réaliser un maximum de travaux avec un minimum d'impacts sur les citoyens. Le tout, en respectant la capacité de payer des contribuables. »

Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield

Faits saillants :

L'aide financière provient du volet 2.0 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI).





Le PQI 2022-2032 prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).





Rappelons qu'une aide financière de plus de 3,5 M$ octroyée à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a été annoncée en novembre 2019 par le gouvernement du Québec dans le cadre du PRIMEAU.





a été annoncée en novembre 2019 par le gouvernement du Québec dans le cadre du PRIMEAU. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a bénéficié d'une aide financière de 3 722 008 $ répartie à parts égales entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Dominic Roy, Attaché de presse, Bureau de circonscription du député de Beauharnois, 450 377-3131; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746