Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 22,5 M$ à L'Anse-Saint-Jean

L'ANSE-SAINT-JEAN, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 22 717 249 $ a été accordée à L'Anse-Saint-Jean pour des travaux relatifs au traitement des eaux usées, à la gestion des eaux pluviales et à la réfection de la chaussée de la rue Saint-Jean-Baptiste.

Le projet, inauguré aujourd'hui, consistait à réaliser des travaux d'interception et de traitement des eaux usées provenant des réseaux d'égout de différents secteurs de L'Anse-Saint-Jean dans le but de les assainir. Des interventions sur les postes de pompage existants ainsi que des travaux de renouvellement de conduites d'eau potable et d'égout ont également été effectués afin de compléter le projet visant la réduction de la quantité et l'amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement. De plus, par la suite, des travaux de réfection ont été réalisés sur la rue Saint-Jean-Baptiste, y compris au système d'évacuation des eaux pluviales et à un ponceau.

« Des travaux comme ceux qui ont été faits à L'Anse-Saint-Jean sont importants, parce qu'ils s'inscrivent dans une perspective environnementale durable. Aujourd'hui, je partage la fierté de la Municipalité, et je suis heureuse de confirmer l'aide de notre gouvernement, dont près de 17,5 millions de dollars proviennent du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. L'Anse-Saint-Jean a pu aller de l'avant avec des travaux importants en infrastructures d'eau qui sont tout aussi bénéfiques pour les citoyens que pour l'environnement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Notre gouvernement a toujours été un allié important des municipalités. Pour ce projet majeur, L'Anse-Saint-Jean a pu compter sur notre aide pour la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste et l'amélioration de l'évacuation des eaux de pluie. Ce sont plus de 5,2 millions de dollars qui ont été octroyés par mon ministère pour que ce projet important puisse se réaliser. Je félicite donc les responsables et partenaires du projet qui, grâce à leur travail, ont contribué à la réalisation de ces travaux bénéfiques à tous. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette intervention nécessaire et attendue demeure une priorité sur laquelle nous travaillons depuis 2018. Notre réalité de bassins versants et de tributaires qui alimentent le précieux écosystème du fjord implique une responsabilité liée à l'occupation du territoire. Un investissement majeur et une autre réalisation dont je suis très fier. L'Anse-Saint-Jean est une communauté phare. »

François Tremblay, député de Dubuc

« Le projet d'assainissement des eaux usées a des retombées importantes sur les plans économique et environnemental. Cette initiative permettra d'améliorer la qualité de nos eaux pour la santé de la rivière Saint-Jean et de notre fjord. Cela garantit un avenir plus propre et plus durable à toutes les citoyennes et tous les citoyens de notre municipalité. Économiquement, les retombées ont aussi été très nombreuses pour plusieurs entreprises de la région qui ont participé au projet dans son ensemble. »

Richard Perron, maire de L'Anse-Saint-Jean

Faits saillants :

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé une aide financière de 17 495 249 $ dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) qui est issu du Plan québécois des infrastructures. Ce programme fait désormais place au PRIMEAU 2023, qui bénéficie d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable contribue également au projet à hauteur de 5 222 000 $, par le biais d'une entente de collaboration avec la Municipalité. Ces sommes sont destinées à la réfection de la chaussée, à la reconstruction d'un réseau d'égout pluvial et au remplacement d'un ponceau , le tout dans le cadre des travaux d'installation d'une conduite municipale de refoulement sous la rue Saint-Jean-Baptiste .

