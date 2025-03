Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif - Plus de 1,3 M$ pour le nouveau pavillon alimentaire de l'organisme Aux sources du bassin de Chambly

CHAMBLY, QC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont accordé un financement de 1 311 505 $ Aux sources du bassin de Chambly pour soutenir la construction d'un nouveau pavillon, consacré aux services alimentaires, ainsi que la rénovation du bâtiment actuel, qui est désormais réservé à la friperie. Le député de Chambly, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements, M. Jean-François Roberge, au nom du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et Investissement Québec en ont fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du nouveau pavillon.

Le projet, évalué à plus de 3,2 millions de dollars, vise à distinguer les deux principales activités de cette entreprise d'économie sociale, soit les services alimentaires et la friperie. Les aides financières accordées incluent un montant de 500 000 $ octroyé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) et des prêts totalisant 811 505 $ provenant des fonds propres d'Investissement Québec.

Avec ces investissements, notre gouvernement vient stimuler la croissance durable de l'économie québécoise, en plus de répondre aux besoins sociaux de la communauté en améliorant la sécurité alimentaire et en réduisant l'empreinte écologique.

Citations :

« Au Québec, on croit en la force de nos entreprises d'économie sociale, comme Aux sources du bassin de Chambly, et au solide travail effectué par les communautés pour favoriser l'essor de leur région. Dans le contexte actuel où on doit protéger notre économie, il est plus que jamais important d'appuyer des projets porteurs qui, en réponse aux défis communs, allient à la fois prospérité, solidarité et inclusion. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises qui se donnent les moyens de réaliser leurs ambitions, comme le fait l'organisme Aux sources du bassin de Chambly. Je félicite son équipe pour la construction du nouveau pavillon alimentaire et l'agrandissement de la friperie. Grâce à ce projet, elle pourra servir encore mieux sa clientèle, tout en portant les valeurs d'une économie plurielle et inclusive. »

Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements

« Le travail accompli depuis vingt ans par l'équipe d'Aux sources du bassin de Chambly est un exemple de ce que nous pouvons réaliser en conjuguant l'ingéniosité des entrepreneurs aux valeurs de l'économie sociale. Avec le soutien d'Investissement Québec, l'organisme se dote de la marge de manœuvre nécessaire afin de poursuivre son influence positive en Montérégie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« La construction du pavillon alimentaire témoigne de l'engagement profond de l'équipe, des bénévoles et des partenaires à l'égard de la mission d'Aux sources du bassin de Chambly. Nous sommes fiers de mettre de l'avant un projet d'envergure en tant qu'entreprise d'économie sociale. Ce projet ambitieux a été réalisé grâce à l'appui de la population, de nombreux commanditaires, de fondations et de plusieurs partenaires, dont Investissement Québec, qui l'ont rendu possible. »

Nathalie Boucher, codirectrice générale d'Aux sources du bassin de Chambly

Faits saillants :

Fondée en 2005, l'entreprise d'économie sociale Aux sources du bassin de Chambly propose à la population de Chambly et de Carignan des services en matière de sécurité alimentaire et matérielle. Elle gère notamment une épicerie économique et une friperie.

propose à la population de et de des services en matière de sécurité alimentaire et matérielle. Elle gère notamment une épicerie économique et une friperie. Administré par Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement, le PIEC a été reconduit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2020-2025. Il est destiné aux entreprises d'économie sociale qui veulent acquérir, construire ou rénover un bâtiment à vocation commerciale ou industrielle pour renforcer leur offre de services. À noter que le PAGES 2025-2030 est en préparation.

Le PAGES 2020-2025, doté d'une enveloppe de 137 millions de dollars, a engendré des investissements de l'ordre de 520 millions de dollars et a permis, entre autres : d'offrir 3 500 activités d'accompagnement et de financement aux entreprises d'économie sociale afin qu'elles puissent répondre aux besoins des individus et des collectivités; de mettre en œuvre des outils adaptés en vue d'assurer leur relance.

Dans la région de la Montérégie, l'économie sociale représente 1 370 entreprises, qui génèrent 22 840 emplois dans plusieurs secteurs d'activité, tels que l'habitation, les arts et la culture, les loisirs et le tourisme, les services de garde ainsi que les services professionnels.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Sources : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Thomas Verville, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, Tél. : 514 219-5193; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144, Courriel : [email protected]