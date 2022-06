Programme d'habitation abordable Québec - Plus de 1700 logements abordables seront construits

QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer que le premier appel de projets du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) a été un franc succès. Ce sont ainsi 41 projets, totalisant 1723 logements abordables, qui sont annoncés aujourd'hui et dont la construction pourrait pour certains débuter aussi tôt que cet automne.

Cette première vague de projets issus du PHAQ s'inscrit dans la poursuite des objectifs de ce programme novateur doté d'une enveloppe globale de 300 M$, soit d'augmenter rapidement l'offre de logements abordables, d'améliorer les conditions de logement des ménages visés et de soutenir la construction de bâtiments de qualité qui intègrent des mesures environnementales ou qui optimisent les pratiques de construction résidentielle.

Les coopératives d'habitation, les organismes à but non lucratif, les offices d'habitation et les entreprises du secteur privé pouvaient déposer un projet dans le cadre du PHAQ. Rappelons que les logements construits devront être abordables. Pour ce faire, la Société d'habitation du Québec en fixera les loyers.

Citation :

« Les résultats du premier appel de projets démontrent clairement que nous avons vu juste en créant le Programme d'habitation abordable Québec, un véhicule beaucoup plus rapide pour construire des logements abordables dans toutes les régions. Les sceptiques ont été confondus! L'intérêt des partenaires capables de mettre sur pied des projets de logements abordables se confirme. Nos efforts conjoints permettront la construction de milliers de nouveaux logements abordables dans les régions où les besoins se font sentir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants

Le PHAQ permet une mise en chantier plus rapide des projets.

Rappelons qu'en plus d'investir 300 M$ dans le PHAQ, le gouvernement du Québec a aussi injecté 247 M$ de plus dans AccèsLogis Québec lors du dernier budget. Depuis 2018, ce sont près de 1,8 G$ que le gouvernement a réservés pour la création de logements abordables et sociaux.

Certains projets du PHAQ auront accès au Programme de supplément au loyer, ce qui rendra leurs logements à la fois abordables et sociaux.

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Liens connexes :

Annexe - Projets sélectionnés

Région administrative Municipalité Nom du projet Nombre d'unités du projet







01 - BAS-SAINT- LAURENT Grand-Métis Place de Marronniers 20 Rimouski Serviloge 100 logements - Phase 1 47







02 - SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN Alma Scott 6 Saguenay Les Îlots du Royaume 36 Saguenay Agrandissement Domaine des Cèdres 32 Saguenay Rénovation maison de chambres 14







03 - CAPITALE- NATIONALE Québec Maison Richelieu Hébergement Jeunesses Inc. 10 Saint-Augustin-de-Desmaures Espace-Vie TSA 9 Québec Coopérative d'habitation du Haut-de-la-Rue 56







04 - MAURICIE Trois-Rivières Dorval 20









Granby Le Projet Simonds 90 05 - ESTRIE Sherbrooke L'Autre-toit - Phase III 16 Sherbrooke Le Monarque 134 Sherbrooke Coopérative de solidarité l'Envolée 15 Sherbrooke Équerre Projet McCrea 48







06 - MONTRÉAL Montréal La Sortie 15 Montréal Hochelaga 95 Montréal Habitations Mainbourg Notre- Dame 50 Montréal Un toit pour Elles 18 Montréal Laprairie 52 Montréal Résidence Harmonie - Dorval 92 Montréal Habitations Libr'Elles 56 Montréal Logifem Inc 56







07 - OUTAOUAIS Gatineau LOGEMENTS DE L'OUTAOUAIS INC. 62

08 - ABITIBI- TÉMISCAMINGUE La Sarre Maison d'hébergement l'Émeraude 6 Rouyn-Noranda Alternative pour Elles, maison d'aide et d'hébergement pour femmes 10







09 - CÔTE-NORD Fermont Société d'habitation communautaire de Fermont 40







11 - GASPÉSIE- ÎLES-DE-LA- MADELEINE New Richmond CAPA - Agrandissement résidence la Seigneurie 15







12 - CHAUDIÈRE- APPALACHES Lévis Umano 111 Thetford Mines Logements Abordables Thetford Mines 48







13 - LAVAL Laval Habitation Palerme 29 Laval L'Archipel de l'Îlot 9







14 - LANAUDIÈRE Repentigny Havre du Petit Village Phase II 86 Joliette Collectif Amélie Fristel 33 Joliette L'Accessible 24







15 - LAURENTIDES Mont-Laurier Les Immeubles Vaillancourt 6 Saint-Eustache Les Habitations Autour de Toit et Le Préfixe 18 Blainville Habitations Rive Gauche- Blainville 85







16 - MONTÉRÉGIE Longueuil Un toit pour tous 54 Châteauguay Habitations Saint-Joseph 96 Saint-Hyacinthe Acquisition et rénovation du St- Antoine 4



Nombre de projets : 41

Total des

unités : 1723

