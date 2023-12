Programme d'habitation abordable Québec - Le gouvernement annonce la construction de 1 000 logements sociaux et abordables à travers le Québec

QUÉBEC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, annonce que 1 000 logements abordables supplémentaires pourront être construits dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ).

Ces unités avaient été octroyées à la Société d'habitation du Québec (SHQ) lors du budget de mars dernier. Les projets qui en bénéficieront ont été sélectionnés parmi ceux admissibles, déposés lors de l'appel de projets de l'été dernier. Ils s'ajoutent aux 1 000 logements déjà prévus, pour un total de 2 000 logements et un investissement de plus de 458,2 M$. Ces unités seront construites partout au Québec et ne constituent qu'une première annonce. D'autres projets seront communiqués au cours de la prochaine année.

Rappelons que ces projets s'adressent à des ménages (aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie, familles, personnes seules) à revenu faible ou modeste. Certains de ces projets ont accès au Programme de supplément au loyer, ce qui rendra leurs logements à la fois abordables et sociaux.

Citations

« Grâce au financement accordé, notre gouvernement accélère la construction de 1 000 logements supplémentaires qui ont déjà franchi toutes les étapes de sélection et qui sont prêts à passer en phase de réalisation. Cette annonce permettra de mener à terme des projets qui amélioreront l'offre de logements dans les régions et de loger davantage de ménages dans le besoin. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants

Dans son Budget 2023-2024, le gouvernement avait annoncé un investissement de 650 M$ pour accroître et entretenir le parc de logements sociaux et abordables.

Le dernier appel de projets du PHAQ s'est déroulé du jeudi 22 juin au vendredi 22 septembre 2023.

Les projets déposés doivent répondre aux besoins régionaux énoncés, en plus d'être appuyés par la municipalité où ils seront développés.

Une période de maintien de l'abordabilité des logements de 10 à 35 ans sera exigée pour chaque projet. Les taux de subvention seront ajustés selon la durée de l'engagement.

Certains projets auront accès au Programme de supplément au loyer, ce qui rendra leurs logements à la fois abordables et sociaux.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Société d'habitation du Québec

Renseignements: Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]