Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles - Second versement devancé en soutien aux producteurs d'agneaux

LÉVIS, QC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Les producteurs d'agneaux recevront demain une deuxième avance de compensation pour l'année d'assurance 2023 dans le cadre du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Cette avance s'élève à 2,7 M$, ce qui représente 10,52 $ par agneau et 0,2515 $/kg d'agneau vendu.

Le programme ASRA, administré par La Financière agricole du Québec (FADQ), vise à fournir une protection contre les variations imprévues des revenus agricoles, offrant ainsi une sécurité accrue aux éleveurs ovins tout au long de l'année. Le devancement de cette seconde avance de compensation pour l'année 2023 démontre l'engagement continu de la FADQ envers le soutien et la pérennité du secteur agricole.

Rappelons qu'une première avance a été versée en juillet 2023. Elle a permis le prélèvement de la contribution préliminaire des adhérents, du plan conjoint et le versement d'une avance nette totale de 7,5 M$.

Citation

« Par ses programmes d'assurance et de protection du revenu, la FADQ offre aux entreprises agricoles une protection globale malgré les risques climatiques et le contexte économique. À cet effet, le Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles a versé, jusqu'à maintenant, pour l'année d'assurance 2023, plus de 10,2 M$ aux éleveurs ovins pour leur permettre de poursuivre leurs activités en dépit des fluctuations du marché. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Interventions du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Montants versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

Programme financé aux deux tiers par la FADQ et au tiers par les adhérents.

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain.

Possibilité pour les producteurs ayant obtenu une subvention du Programme d'appui financier à la relève agricole d'obtenir un rabais sur leur contribution annuelle à l'ASRA.

Possibilité pour la FADQ d'ajouter ou de devancer des avances de compensations au cours de la période d'assurance lors de situations exceptionnelles.

