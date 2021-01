Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles : plus de 3 millions de dollars supplémentaires versés aux producteurs d'agneaux

LÉVIS, QC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec versera un montant net de plus de 3 millions de dollars aux producteurs d'agneaux dans le cadre de la deuxième avance de compensation de l'année d'assurance 2020 au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Pour les producteurs d'agneaux, ce paiement représente 10,03 dollars par agneau et 0,2448 dollar par kilogramme d'agneau vendu. À ce jour, pour l'année d'assurance 2020, un montant net de plus de 9,8 millions de dollars a été versé.

Ces sommes permettront aux producteurs d'avoir accès à des liquidités dans un contexte où le prix de vente est inférieur au coût de production.

« Le Québec est le second producteur d'agneaux au pays. La production ovine apporte une contribution importante pour le développement rural et l'occupation du territoire. Dans ce contexte, le deuxième versement permettra aux producteurs de poursuivre leurs activités au grand plaisir des consommateurs. La Financière agricole est donc un partenaire important afin de les accompagner et de les soutenir notamment dans leur gestion des risques. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Financière agricole est fière de participer à l'effort collectif pour accroître l'autonomie alimentaire en soutenant le développement du secteur agricole avec ses programmes d'assurance adaptés aux besoins des producteurs québécois. Les sommes versées sont importantes et permettent à ceux-ci de poursuivre leur travail, en palliant à certains risques qui échappent à leur contrôle, notamment dans un contexte où les prix du marché fluctuent. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production dans les secteurs suivants : ovin, bovin, porcin et céréalier

Paiements versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées

Programme financé aux deux tiers par La Financière agricole et au tiers par les adhérents. Les montants nets versés excluent les contributions des adhérents

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec près de 24 000 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Une relève agricole au cœur de ses priorités, à laquelle elle offre une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 10,8 millions de dollars accordés à 462 jeunes entrepreneurs

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Une participation active à l'essor économique du Québec et de ses régions :

Des valeurs assurées s'élevant à 4,1 milliards de dollars et le versement de 2 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques



Un portefeuille de garanties de prêts atteignant 5,78 milliards de dollars

