Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles - Les producteurs de porcs recevront 60 M$ avant la période des Fêtes

LÉVIS, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Les producteurs de porcs recevront ce jeudi une troisième avance de compensation pour l'année d'assurance 2023 dans le cadre du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Cette avance s'élève à 60 M$, ce qui représente 71,99 $ par truie et 5,84 $/100 kg de porc. Ce montant s'ajoute aux deux premières compensations versées en juin et en septembre, et il porte à 218,3 M$ le montant net versé aux producteurs de porcs pour l'année d'assurance 2023.

Depuis deux ans, les producteurs de porcs doivent faire face à une conjoncture économique défavorable qui affecte les liquidités de leurs entreprises. Devant les difficultés importantes, La Financière agricole du Québec (FADQ) a fait preuve de flexibilité en mobilisant rapidement ses équipes afin de trouver des solutions pour soutenir les éleveurs de porcs.

Rappelons que la FADQ a ajouté deux avances supplémentaires à son calendrier de paiements du programme ASRA pour le secteur porcin. L'objectif est de rendre disponibles plus rapidement les compensations aux producteurs ainsi qu'à une fréquence régulière. Par ailleurs, pour les entreprises en difficulté, la FADQ a mis en place des mesures pour leur besoin de financement à court et à long terme.

Citation

« Grâce à la flexibilité démontrée par les équipes de travail et à notre excellente collaboration avec les partenaires, un calendrier spécifique de paiements du programme ASRA a été mis en place pour l'année d'assurance 2023. Cette troisième avance porte à près de 220 M$ le montant net versé aux producteurs de porcs pour les aider, selon leurs priorités et besoins, à mieux faire face aux difficultés engendrées par la conjoncture économique. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Intervention du Programme d ' assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Montants versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

Programme financé aux deux tiers par la FADQ et au tiers par les adhérents.

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain.

Les producteurs ayant obtenu une subvention du Programme d'appui financier à la relève agricole peuvent bénéficier d'un rabais sur leur contribution annuelle à l'ASRA.

Lors de situations exceptionnelles, la FADQ peut décider d'ajouter ou de devancer des avances de compensations au cours de la période d'assurance.

Intervention en matière de financement

• Pour les entreprises qui éprouvent des difficultés financières, des mesures concrètes peuvent être offertes : une entente pour revoir les modalités de remboursement d'un prêt; une entente sur les versements des prêts; une offre de garantie de prêt pour renflouer le fonds de roulement.

La FADQ appuie les producteurs agricoles en proposant des programmes et produits financiers diversifiés et adaptés à leur situation.

