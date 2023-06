Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole devance le premier versement de compensation à hauteur de 103,7 M$ afin de soutenir les producteurs de porcs

LÉVIS, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Pour répondre aux besoins de liquidité des éleveurs de porcs, La Financière agricole du Québec (FADQ) rend disponible plus rapidement la première avance de compensation pour l'année d'assurance 2023 dans le cadre de son Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Le versement net global représente un montant de 103,7 millions de dollars.

Après le paiement de leur contribution au programme, un montant net de 132,18 $/truie et de 10,76 $/100 kg de porc sera versé aux adhérents non sujets à la franchise. Pour les entreprises de grande taille, le montant net représente 109,96 $/truie et 8,96 $/100 kg de porc.

La conjoncture économique vécue en 2022 et qui se poursuit en 2023 se traduit par des coûts de production élevés et une tendance baissière des prix de vente des porcs. Les producteurs sont ainsi confrontés à des difficultés de rentabilité et de liquidités.

Dans ce contexte, la FADQ ajoutera deux avances supplémentaires à son calendrier de paiements du programme ASRA pour le secteur porcin. Outre la première avance de juin, les versements à venir auront lieu en septembre et novembre 2023 ainsi qu'en février et avril 2024, selon l'évolution de la situation. L'objectif est de rendre disponibles des liquidités aux producteurs plus rapidement et à une fréquence régulière.

« La gestion des liquidités est présentement au cœur des préoccupations des éleveurs de porcs du Québec. Face au contexte économique actuel, le devancement de plus de 6 semaines du premier versement du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles donnera des ressources financières additionnelles aux éleveurs afin de poursuivre leurs opérations. L'ajout des avances supplémentaires et l'annonce d'un calendrier précis apporteront une plus grande prévisibilité. Cette intervention vise à continuer de soutenir nos éleveurs avec les outils financiers les plus flexibles. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La Financière agricole joue un rôle de premier plan dans l'agriculture au Québec. Nos outils démontrent que l'on s'adapte aux conjonctures et ils permettent aux producteurs d'ici de poursuivre la mise en marché de produits de qualité. À cet effet, la FADQ réitère son soutien à la filière porcine, grâce à son programme ASRA, en versant au net plus de 103 millions de dollars aux éleveurs de porcs pour les aider rapidement. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Intervention du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Montants versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

Programme financé aux deux tiers par la FADQ et au tiers par les adhérents.

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain.

Les producteurs ayant obtenu une subvention du Programme d'appui financier à la relève agricole peuvent bénéficier d'un rabais sur leur contribution annuelle à l'ASRA.

Lors de situations exceptionnelles, la FADQ peut décider d'ajouter ou de devancer des avances de compensations au cours de la période d'assurance.

