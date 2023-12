Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles - Face à un marché défavorable, les producteurs d'orge et d'avoine recevront une compensation de 7,9 M$

LÉVIS, QC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Les producteurs de céréales bénéficieront d'un montant net de 7,9 M$ s'ils ont adhéré à la protection Céréales et canola (pour les catégories « orge » et « avoine ») dans le cadre du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Il s'agit du paiement final pour l'année d'assurance 2022-2023 et ce montant représente 95,96 $/ha pour l'avoine et 65,19 $/ha pour l'orge.

L'année 2022-2023 a débuté par des périodes d'incertitudes liées aux perturbations du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'aux conditions météorologiques défavorables affectant les productions. Bien que les prix de vente des céréales ont légèrement augmenté par rapport à l'an dernier, la hausse des coûts des fertilisants et du carburant a mené à un écart avec le coût de production.

Rappelons qu'un montant net de 6,5 millions de dollars a été versé aux producteurs d'avoine, de blé et d'orge en novembre. Ce paiement final pour l'année d'assurance 2022-2023 porte à 14,4 millions de dollars les compensations totales versées cet automne aux adhérents à la protection Céréales et canola.

Citation

« La Financière agricole du Québec assure une vigie de l'état des cultures sur l'ensemble du territoire pour répondre aux besoins des producteurs par l'entremise de ses programmes. Les sommes versées dans le cadre de l'ASRA permettront aux producteurs de céréales d'obtenir des liquidités supplémentaires pour poursuivre leurs activités dans un contexte où les prix du marché fluctuent. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Paiements versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

Programme financé aux deux tiers par La Financière agricole du Québec (FADQ) et au tiers par les adhérents. Les montants nets versés excluent les contributions des adhérents.

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain.

Intervention en matière de financement

Pour les entreprises qui éprouvent des difficultés financières, des mesures concrètes peuvent être offertes : une entente pour revoir les modalités de remboursement d'un prêt; une entente sur les versements des prêts; une offre de garantie de prêt pour renflouer le fonds de roulement.

La FADQ appuie les producteurs agricoles en proposant des programmes et produits financiers diversifiés et adaptés à leur situation.

Liens connexes

Information:

Valérie Beaulieu

Conseillère en communication et relations publiques

418 834-6866, poste 6223

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec