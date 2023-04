Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles : compensation de 18,8 M$ pour les producteurs de veaux d'embouche

LÉVIS, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec a versé plus de 18,8 millions de dollars aux producteurs de veaux d'embouche dans le cadre du paiement final de l'année d'assurance 2022 au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA).

À l'instar d'autres secteurs de production, celui du veau d'embouche a été confronté à une hausse importante des coûts de production en 2022, si bien que, malgré une hausse des prix de vente, les analyses démontrent une augmentation de l'écart entre le revenu stabilisé et le revenu de marché.

Ce paiement final porte à 98,2 millions de dollars le montant total versé aux éleveurs de veaux d'embouche en 2022 par le Fonds d'assurance stabilisation des revenus agricoles. Rappelons que ce fonds est financé aux deux tiers par le gouvernement et au tiers par les producteurs.

« La Financière agricole contribue à la stabilité économique et financière de nos entreprises agricoles. À cet effet, nous sommes conscients que plusieurs éleveurs ont dû composer avec des pertes de revenu dues notamment à un contexte économique difficile. Les sommes versées cette année dans le cadre du programme ASRA totalisent plus de 98 millions de dollars. Elles sont fort importantes puisqu'elles permettent aux producteurs d'obtenir des liquidités nécessaires pour accroître leur efficience et leur pérennité. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Paiements versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel repose sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

L'année 2022 est la première année d'application de la nouvelle ferme-type basée sur l'étude de coût de production 2020. Cette nouvelle ferme-type présente une hausse de la couverture de

52 $/vache.

52 $/vache. La compensation de 18,8 M$ représente 45 dollars par vache et 0,5133 dollar par kilogramme de veau vendu, après déduction des avances déjà versées.

par vache et par kilogramme de veau vendu, après déduction des avances déjà versées. Programme financé aux deux tiers par La Financière agricole et au tiers par les adhérents. Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain.

