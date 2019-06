Programme d'art mural - La Ville de Montréal inaugure une murale monumentale de l'artiste Jason Cantoro au Centre interculturel Strathearn

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'avait lieu l'inauguration officielle de la murale Le monde intérieur, en présence de Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture et de la diversité sociale, de Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, district du Mile End, et de l'artiste à l'origine de la murale, Jason Cantoro.

Cette œuvre gigantesque couvre un mur aveugle de quatre étages du Centre interculturel Strathearn et est visible de l'avenue du Parc et du Mont Royal. Composition à la simplicité illusoire, Le monde intérieur fascine par ses perspectives complexes et ses couleurs vives. L'œuvre de Jason Cantoro évoque le passé de cette ancienne école construite en 1912, devenu un centre interculturel appartenant à la Ville de Montréal. L'édifice est situé dans le secteur d'intérêt patrimonial Mont Sainte-Famille (Milton-Parc) dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Le Centre interculturel Strathearn accueille depuis les années 90 des organismes de la diversité sociale et de la culture.

« Je félicite Jason Cantoro pour sa création magistrale, qui s'intègre dans ce coin de la ville avec beauté, sensibilité et beaucoup de vivacité. Sa murale met également en valeur un lieu axé sur la diversité sociale et la culture. Elle deviendra un attrait incontournable pour les visiteurs et une source de fierté et d'inspiration pour les gens des alentours ainsi que pour tous les Montréalaises et Montréalais », a déclaré Mme Popeanu.

Ayant remporté au printemps 2018 l'appel de projets pour le volet 3 du Programme d'art mural de la Ville de Montréal, Jason Cantoro a mis sur pied des activités de médiation culturelle pendant la création de la murale. Ces activités ont été organisées en collaboration avec le groupe Les Impatients, qui offre des ateliers de création aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale, et avec les médiatrices culturelles Annie Mathieu, Catherine Laporte et Alice Jarry.

Diplômé en arts visuels de l'Université du Québec à Montréal, Jason Cantoro a présenté son travail artistique dans plusieurs grandes villes du monde. Son processus créatif relève des codes actuels de la communication, de l'échange, du partage et de la transmission du savoir. Sa murale, Le monde intérieur, fait partie de la collection municipale d'art public, qui regroupe plus de 350 œuvres réparties dans les 19 arrondissements montréalais.

