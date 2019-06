Programme d'appui au développement des attraits touristiques - Le gouvernement du Québec participe au développement de l'offre touristique de la région des Cantons-de-l'Est

CANTON-DE-HATLEY, QC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Afin de rehausser l'attractivité de la région des Cantons-de-l'Est et d'enrichir l'offre touristique québécoise, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 705 600 $ sous forme de prêt à l'entreprise La Station du Chêne Rouge pour appuyer un projet touristique évalué à 1 176 000 $.

C'est ce qu'a annoncé le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, aux côtés des actionnaires de la Station du Chêne Rouge, MM. Philippe Florentin et Jacques Langlois.

Le projet consiste à faire l'acquisition d'un terrain de 80 acres sur le sommet d'une montagne à proximité de la mine Capelton et à y construire 15 écogîtes. En plus de comprendre 5 km de sentiers pour la pratique d'activités, le site sera assorti d'une offre expérientielle comportant la visite de la mine et la découverte des conditions de vie des mineurs, la collecte de cristaux ainsi que des aires de jeux pour les plus jeunes. Cette aide financière est autorisée dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

Citations :

« Je suis extrêmement heureux de cet investissement du gouvernement du Québec qui encourage les initiatives de nos promoteurs. Ces derniers ne manquent pas d'audace pour mettre sur pied des attraits touristiques d'envergure et structurants pour la région. Je salue l'excellent travail de la Station du Chêne Rouge, qui ne ménage pas ses efforts pour améliorer et bonifier son offre d'activités afin de divertir les visiteurs et de prolonger leur séjour. Je suis très fier de ce projet qui, en plus de dynamiser l'économie régionale, fera rayonner encore plus la région des Cantons-de-l'Est. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Votre gouvernement est très fier de soutenir ce projet porteur de la Station du Chêne Rouge, qui permet la mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure en proposant une expérience unique et originale de villégiature en milieu naturel, un produit attrayant pour les amateurs de plein air d'ici et d'ailleurs dans le monde. De plus, en étendant son offre de service et d'activités sur quatre saisons, l'entreprise contribuera à augmenter le nombre de visiteurs dans le Canton de Hatley, ce qui engendrera des retombées économiques importantes pour la région et pour le Québec tout entier. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le PADAT vise :

à stimuler les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec;

à assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec;

à stimuler l'économie au sein des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Le PADAT appuie les projets liés aux stratégies de développement touristique du ministère du Tourisme, apportant ainsi sa contribution à l'atteinte des objectifs énoncés dans le Plan d'action 2016-2020.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Alexandra Roy, Attachée politique, Bureau de circonscription du député d'Orford, Tél. : 819 212-0459; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3493; Isabelle Fontaine, Directrice principale des affaires publiques et gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359