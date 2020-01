Programme d'appui au développement des attraits touristiques - Le gouvernement du Québec investit plus de 5 M$ dans le développement de l'offre touristique de la région des Cantons-de-l'Est

MANSONVILLE, QC, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de rehausser l'attractivité de la région des Cantons-de-l'Est et d'enrichir l'offre touristique québécoise, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 5 millions de dollars à Destination Owl's Head pour soutenir son plan de développement, dont l'investissement actuel de 10 millions de dollars porte sur les opérations liées au ski et au golf.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que le député d'Orford, M. Gilles Bélanger.

Ce projet mise entre autres sur l'achat d'équipement pour fabriquer de la neige et d'une remontée mécanique afin de poursuivre le développement du domaine skiable. L'aide financière, qui se compose d'un prêt de 3 millions de dollars et d'une subvention de 2 millions de dollars, est attribuée dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

Une contribution financière de 6 000 $ est également versée à l'entreprise pour la création d'une plateforme transactionnelle. Ce montant provient de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET) du ministère du Tourisme, gérée par Tourisme Cantons-de-l'Est.

Citations :

« Votre gouvernement est fier d'appuyer les initiatives qui permettent aux entreprises d'ici de se démarquer et de faire du Québec une destination de calibre mondial. Le projet ambitieux de l'entreprise Destination Owl's Head a tout pour séduire les amateurs de plein air, été comme hiver. Non seulement la modernisation de cette station touristique, véritable joyau pour la région, contribuera au développement économique et touristique des Cantons-de-l'Est, mais elle incitera également les visiteurs d'ici et d'ailleurs à venir découvrir les nombreuses richesses que le Québec a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cet investissement du gouvernement du Québec vient soutenir les efforts constants des promoteurs locaux, qui dynamisent l'offre touristique par leurs initiatives et leur persévérance. La poursuite de ce projet permettra à Owl's Head de tirer avantage de son environnement extraordinaire, et ce, au bénéfice de toute la région! »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« La contribution du programme EDNET a permis aux quatre stations des Cantons-de-l'Est d'unir leurs forces pour une première fois en développant une plateforme transactionnelle commune pour la carte L'EST GO, un nouveau produit qui a déjà su charmer des milliers de skieurs du Québec et hors Québec. L'aide gouvernementale annoncée aujourd'hui permet à nos centres de ski d'être plus compétitifs ainsi que de s'adapter aux changements climatiques, aux variations et aux défis du marché, en plus de favoriser leur développement et la création d'emplois dans notre belle région. »

Jean-Michel Ryan, président de Tourisme Cantons-de-l'Est

« Grâce au soutien de nos partenaires financiers et à l'aide du gouvernement du Québec, nos infrastructures ski et golf bénéficient d'améliorations significatives. Ces investissements sont nécessaires pour soutenir le développement de notre offre récréotouristique quatre saisons de calibre international. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires et à souligner le travail exceptionnel de tous nos employés. »

Pierre Bourdages, président-directeur général, Destination Owl's Head

Faits saillants :

Les projets soutenus s'inscrivent dans un vaste plan de développement de Destination Owl's Head lancé en 2018, qui comprend notamment la modernisation des infrastructures actuelles, l'ajout de nouvelles installations et la bonification de l'offre d'hébergement.

La nouvelle plateforme transactionnelle a permis de lancer la carte L'EST GO, grâce à laquelle des billets échangeables dans les quatre stations de ski de la région, soit Mont SUTTON , Mont-Orford, Bromont , montage d'expériences et Destination Owl's Head, peuvent être achetés. Ce partenariat contribue à l'attractivité de la région.

, Mont-Orford, , montage d'expériences et Destination Owl's Head, peuvent être achetés. Ce partenariat contribue à l'attractivité de la région. Le PADAT appuie les projets liés aux stratégies de développement touristique du ministère du Tourisme, apportant ainsi sa contribution à l'atteinte des objectifs énoncés dans le Plan d'action 2016-2020. Il vise :

à encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec;



à assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec;



à stimuler l'économie au sein des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

L'EDNET vise notamment à souvenir le rehaussement de l'intensité numérique des entreprises touristiques.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : [email protected]; Annie Corriveau, Attachée politique et responsable des communications, Bureau de circonscription du député d'Orford, Tél. : 819 452-0863; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493; Isabelle Fontaine, Directrice principale des affaires publiques et gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359; Danie Beaulieu, Tourisme Cantons-de-l'Est, Tél. : 819 820-2944, poste 227

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca