Programme d'apprentissage en milieu de travail : des compagnes et des compagnons honorés au Centre-du-Québec

CENTRE-DU-QUÉBEC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Un certificat de reconnaissance a été remis à huit personnes de la région du Centre-du-Québec qui jouent le rôle de compagnon pour leur participation exemplaire au Programme d'apprentissage en milieu de travail au cours de la dernière année.

La Direction générale de Services Québec du Centre-du-Québec, qui fait partie du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, a ainsi mis en lumière le rôle qu'exercent les compagnes et les compagnons auprès des personnes apprenties dans le cadre du Programme. L'enseignement et la supervision assurés par les compagnes et les compagnons ainsi reconnus ont permis aux personnes formées de développer leurs compétences dans le métier visé et d'obtenir une attestation de compétences ou un certificat de qualification professionnelle. Les documents sont délivrés par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Le Programme est avantageux pour

les entreprises qui cherchent à attirer de nouveaux talents et à maintenir en poste leur personnel;

les travailleurs et les travailleuses qui ont de l'expérience dans leur métier et qui sont à la recherche d'un nouveau défi;

les chercheurs et les chercheuses d'emploi ou les travailleurs et les travailleuses qui n'ont pas d'expérience dans un métier et qui souhaitent être formés tout en étant rémunérés.

Apprendre en milieu de travail : une formule gagnante!

Le Programme d'apprentissage en milieu de travail permet à une personne travaillant au sein d'une entreprise d'apprendre un métier en étant jumelée à une personne expérimentée (compagne ou compagnon) qui lui transmet, étape par étape, son savoir-faire. Ce programme de qualification volontaire permet aux travailleurs et aux travailleuses qui ont peu ou pas d'expérience d'acquérir les compétences liées au métier qu'ils souhaitent exercer, dans un contexte de travail.

Pour une entreprise, participer au Programme représente un moyen facile et efficace de former son personnel moins expérimenté et de lui offrir un encadrement structuré. Les employeurs peuvent même obtenir un crédit d'impôt en ce qui concerne une partie de leurs dépenses.

Faits saillants :

Dans la région du Centre-du-Québec, 250 entreprises participent actuellement au Programme, ce qui permet à 600 personnes apprenties d'être encadrées et formées par 530 compagnons ou compagnes. Au total, dans la province, 2 770 entreprises participent au Programme, ce qui permet à 6 850 personnes apprenties d'être encadrées et formées par 4 650 compagnons ou compagnes.

Pour vérifier leur admissibilité au Programme, les employeurs peuvent consulter la fiche d'information du métier qui les concerne. Les métiers visés par le Programme sont présentés dans la liste des métiers pour lesquels la qualification est volontaire.

Pour en savoir plus sur le Programme d'apprentissage en milieu de travail, il est possible de communiquer avec le personnel travaillant dans l'un des bureaux de Services Québec situés dans le Centre-du-Québec.

Dans les bureaux de Services Québec, des renseignements généraux sur les services gouvernementaux sont offerts et différentes mesures pour soutenir les travailleurs et les travailleuses concernant le développement des compétences, le retour sur le marché du travail ou le maintien en emploi sont proposées. Des services en matière de gestion des ressources humaines sont également offerts aux entreprises.

Les entreprises ou les chercheurs et les chercheuses d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'informations sur les services d'emploi offerts peuvent en tout temps joindre un conseiller ou une conseillère aux entreprises ou un agent ou une agente d'aide à l'emploi du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, au bureau de Services Québec le plus près.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Geneviève Beaudet, Conseillère en communication, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploiet de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796