Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Québec accorde plus de 2,4 M$ à Stanstead

CANTON DE STANSTEAD, QC, le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'une somme de 2 454 192 $ a été octroyée au Canton de Stanstead pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers.

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Au terme des travaux qui ont débuté il y a quelques semaines, le bâtiment, situé au 394, chemin Remick, disposera d'une superficie de plus de 540 mètres carrés répartie en 12 pièces sur un seul niveau. La caserne sera dotée d'aires de vie et de travail, dont des bureaux administratifs, une cuisine, des vestiaires, un atelier, de l'espace de rangement ainsi qu'un garage. Ce dernier comportera quatre portes en façade et une à l'arrière pour les véhicules incendie.

« Partout au Québec, notre gouvernement accompagne fièrement le milieu municipal dans la réalisation d'infrastructures prioritaires. En ce sens, je me réjouis du soutien financier que nous accordons au Canton pour la construction de sa caserne de pompiers. Grâce à ce projet, nous contribuons à construire un bâtiment qui répond aux besoins de la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Une fois de plus, le gouvernement du Québec affirme sa volonté d'améliorer la qualité des milieux de vie dans toutes nos régions, dont l'Estrie. Je salue cette belle collaboration avec Stanstead. Le nouveau bâtiment desservira un important secteur couvert par la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À titre de député et à titre de citoyen, je sais que les investissements comme celui annoncé aujourd'hui sont déterminants pour les municipalités. Je suis heureux pour les gens du canton de Stanstead, car ils bénéficieront d'une caserne moderne qui sera également un milieu de travail optimal pour le personnel du service de sécurité incendie. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Cette nouvelle caserne, qui remplacera celles déjà existantes, permettra aux pompiers du Canton de Stanstead de compter sur un bâtiment répondant aux nouvelles normes en matière de sécurité incendie et facilitera leur travail afin d'assurer la sécurité de toute la population de notre municipalité. »

Pierre Martineau, maire du Canton de Stanstead

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI 2022-2032). Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

