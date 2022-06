Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Plus de 2,3 M$ pour un nouveau centre communautaire à Saint-Calixte

SAINT-CALIXTE, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 348 775 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Calixte pour la construction d'un centre communautaire.

Le bâtiment s'élèvera sur les lieux de l'ancien centre, au 25, rue Antoine-Mantha. Il disposera d'une surface au sol de 3 400 pieds carrés, en plus d'une mezzanine qui offrira 1 240 pieds carrés d'espace supplémentaire. Le rez-de-chaussée comprendra entre autres deux salles communautaires, un bureau et cinq locaux réservés aux organismes communautaires. Au niveau de la mezzanine seront notamment aménagés une salle communautaire et quatre locaux supplémentaires.

Citations

« Maintenir des infrastructures de qualité est une priorité pour notre gouvernement. Cet investissement de plus de 2,3 M$ à Saint-Calixte permettra de mettre sur pied un centre communautaire moderne qui sera un lieu de rassemblement convivial pour les citoyennes et citoyens, et j'en suis fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de député de Rousseau, je suis heureux que notre gouvernement s'engage dans ce projet d'envergure ici, à Saint-Calixte. L'ancien centre communautaire, qui sera démoli, était désuet et devait être remplacé. Grâce à notre contribution, les citoyennes et citoyens auront prochainement accès à un nouveau lieu de rencontre sécuritaire, ce qui est une très bonne nouvelle. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau

« Ce projet améliorera sans contredit la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens et de nos organismes. Nous pourrons offrir un lieu de rassemblement structurant et adapté aux besoins de la population calixtienne. Nous pourrons dorénavant compter sur des installations qui nous permettront de développer une programmation culturelle et communautaire à la hauteur des attentes de tous. Ce site deviendra une plaque tournante de la vie citoyenne et procurera sans aucun doute un sentiment de fierté et d'appartenance à toute la population. »

Michel Jasmin, maire de Saint-Calixte

Faits saillants

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM a été lancé le 13 avril dernier. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment en raison de son enveloppe de 600 millions de dollars.

Liens connexes

