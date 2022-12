Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Plus de 1 M$ pour une nouvelle caserne à Baie-Comeau

BAIE-COMEAU, QC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, est fier d'annoncer 1 007 250 $ pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers à Baie-Comeau.

Le projet consiste à installer une nouvelle caserne de pompiers dans un bâtiment acquis par la Ville en 2019. Des travaux de réfection devront être réalisés à cet effet. À terme, la caserne comprendra deux espaces de bureau, une aire de repos, une salle de formation, une cuisine ainsi qu'un garage. Elle desservira également les municipalités de Franquelin et de Godbout.

M. Montigny en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest.

Citations :

« C'est un beau projet qui verra le jour au cours des prochains mois, à Baie-Comeau. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne la Ville pour mettre en place un nouveau bâtiment à la fine pointe de la technologie. Ce sera une caserne qui permettra à toutes celles et à tous ceux qui y travailleront de réaliser leurs tâches dans un environnement moderne et des conditions optimales. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« C'est un projet majeur que celui de la construction de cette nouvelle caserne de pompiers; je suis heureuse que notre gouvernement y investisse plus d'un million de dollars. Ce soutien financier démontre encore une fois que la sécurité des citoyennes et des citoyens est au cœur de nos priorités. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Notre gouvernement est en action pour le développement de nos régions! Ici, à Baie-Comeau, ce soutien de plus d'un million de dollars contribue à l'exécution de travaux nécessaires au maintien du service de sécurité incendie. Je suis fière de cette belle collaboration avec la Ville, pour la réalisation de cette infrastructure collective qui aura des répercussions positives sur la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Pour tout projet d'envergure sur son territoire, la Ville de Baie-Comeau mise sur la diversification du financement afin d'alléger le fardeau de ses contribuables. L'aménagement de la caserne de pompiers du secteur Marquette, dans un endroit adéquat, plus vaste et respectant les normes de sécurité, était essentiel pour notre population. Nous sommes très reconnaissants de cette aide financière provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. »

Carole Deschênes, mairesse suppléante de Baie-Comeau

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM a été lancé le 13 avril dernier. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment grâce à son enveloppe de 600 millions de dollars.

