Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 6 M$ à Ville-Marie

VILLE-MARIE, QC, le 16 août 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, est fier d'annoncer qu'une somme de 5 974 500 $ a été accordée à la Ville de Ville-Marie pour la réfection du centre multifonctionnel Gérard-Caron, où se situent notamment l'hôtel de ville et le centre communautaire.

Différents travaux seront réalisés, tels que le désamiantage du bâtiment, le remblaiement de la piscine intérieure, l'installation d'un ascenseur et le remplacement des systèmes électrique, d'éclairage, de ventilation et de plomberie. Au premier niveau, on trouvera notamment la salle du conseil, un espace d'accueil, un local pour un organisme communautaire, une grande salle multifonctionnelle et différents espaces utilitaires. Le deuxième étage accueillera entre autres plusieurs bureaux administratifs, une cuisine ainsi qu'une salle de repos et de rencontre.

Citations :

« Les travaux en infrastructures représentent des investissements importants pour les municipalités, et c'est pourquoi les aides gouvernementales comptent autant pour elles. Je suis fière du soutien de près de 6 millions de dollars octroyé à Ville-Marie pour la réfection d'un édifice collectif qui, à terme, répondra à plusieurs besoins de la population. Merci à la Ville pour cette initiative qui démontre son engagement à offrir des services publics de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est une somme importante qui est annoncée aujourd'hui pour la rénovation du centre multifonctionnel Gérard-Caron! Je suis heureux de savoir que les Ville-Mariennes et Ville-Mariens bénéficieront directement des travaux. En effet, le nouveau centre communautaire, plus efficace et sécuritaire, favorisera notamment la réalisation de divers projets citoyens. La modernisation des locaux de l'hôtel de ville est aussi une excellente nouvelle pour le personnel, qui pourra œuvrer dans un environnement plus fonctionnel. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Le centre Gérard-Caron avait grand besoin de cette rénovation majeure. Les bureaux administratifs et le nouvel espace communautaire nous permettront d'améliorer la qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens de Ville-Marie. Nous sommes très heureux de pouvoir aller de l'avant grâce à cette subvention du gouvernement du Québec. »

Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM prévoit une majoration de l'aide octroyée pour les municipalités de petite taille, soit de 5 % dans le cas du projet de Ville-Marie .

. Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière accordée lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

