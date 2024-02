Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 4 M$ à Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, et le député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 3 900 000 $ a été accordée à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la construction d'une caserne de pompiers.

À terme, le nouveau bâtiment comprendra trois portes doubles et accueillera notamment des bureaux administratifs, des espaces utilitaires, des dortoirs, deux salles de repos, une salle de réunion, une salle de formation ainsi qu'une salle de lavage et de séchage pour l'équipement du personnel. À noter que grâce à une entente intermunicipale de desserte incendie, la caserne desservira également le territoire de Sainte-Anne-de-Sabrevois.

« À Saint-Jean-sur-Richelieu comme ailleurs, notre gouvernement accompagne les villes et les municipalités dans leurs projets qui visent à maintenir ou à améliorer la qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens. Je suis heureuse de savoir que les Johannaises et Johannais bénéficieront d'une caserne plus efficace grâce au soutien de près de 4 millions de dollars que nous octroyons. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Des projets comme celui-ci comptent beaucoup pour notre gouvernement, car ils sont importants pour les milieux de vie qui les accueillent. C'est pourquoi nous travaillons fort pour qu'ils se concrétisent. Merci à la Ville pour sa proactivité dans ce dossier et son souci d'améliorer ses infrastructures, au bénéfice de la population. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« La caserne actuelle présente des enjeux auxquels on vient répondre avec la construction du nouveau bâtiment. Je suis très fier de l'annonce qui est faite aujourd'hui, et je partage l'enthousiasme de l'équipe de la Ville et du Service de sécurité incendie. Tout comme les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai hâte de voir le projet qui sera réalisé. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

« Avec cette nouvelle caserne, la Ville se dote d'un bâtiment répondant aux normes en matière de sécurité incendie et à ses besoins futurs. La Ville fait par ailleurs face à des enjeux financiers majeurs, alors qu'il faut investir dans les infrastructures tout en planifiant l'aménagement du territoire de façon durable. Le défi est énorme et nous nous devons d'être créatifs. Nous maximisons les possibilités de financement et, à cet égard, le soutien du gouvernement du Québec à l'implantation de la caserne est précieux. Je tiens à l'en remercier chaleureusement. »

Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

« Grâce à la concrétisation de ce projet structurant, la population de Sainte-Anne-de-Sabrevois pourra elle aussi bénéficier d'une caserne moderne et sécuritaire. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa réussite. »

Jacques Lavallée, maire de Sainte-Anne-de-Sabrevois

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

