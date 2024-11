Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 4 M$ à Saint-Athanase pour son nouveau centre communautaire

SAINT-ATHANASE, QC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer qu'une somme de 3 924 480 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Athanase pour la construction d'un centre communautaire.

Le nouveau bâtiment, situé au 1133, route de Picard, aura une superficie de 590 mètres carrés. Il disposera d'une salle multifonctionnelle, d'une cuisine communautaire et de deux salles polyvalentes.

« Notre gouvernement est fier de contribuer à réaliser des projets d'infrastructures municipales à travers le Québec! L'aide financière de près de 4 millions de dollars accordée à Saint-Athanase s'inscrit dans notre volonté de favoriser des milieux de vie encore plus attrayants et dynamiques pour les citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Grâce à l'investissement du gouvernement du Québec, la Municipalité peut aller de l'avant avec un projet important et je m'en réjouis. Je crois fermement qu'un centre communautaire permet de renforcer les liens qui nous unissent et participe au dynamisme d'une collectivité. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Je veux remercier la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, pour la subvention qui nous est accordée pour la construction du nouveau centre communautaire. Sans cet appui financier, le projet n'aurait pas vu le jour. Merci également à notre députée, Mme Amélie Dionne, qui y a toujours cru. »

Mario Patry, maire de Saint-Athanase

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

