Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 2,5 M$ à Saint-Stanislas-de-Kostka

SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, QC, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Le député de Beauharnois, M. Claude Reid, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 2 475 430 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka pour une nouvelle caserne de pompiers.

Sur la photo, de gauche à droite, Jacques Mailloux, conseiller municipal, Sylvain Poirier, conseiller municipal, Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka, Claude Reid, député de Beauharnois, Louise Théorêt, conseillère municipale et Mario Prévost, conseiller municipal. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

D'une superficie de 390 mètres carrés, le bâtiment sera construit sur un niveau avec une mezzanine. Le rez-de-chaussée comprendra un garage, un bureau, deux vestiaires, des espaces d'entretien des équipements ainsi qu'une passerelle reliant la caserne au bâtiment de l'hôtel de ville et du garage municipal. À la mezzanine seront aménagés une salle de formation, une salle mécanique ainsi qu'un accès menant à une terrasse extérieure.

Citations :

« Le gouvernement du Québec contribue à la réalisation d'un projet attendu à Saint-Stanislas-de-Kostka, et qui répondra à l'une de ses priorités : veiller à la sécurité des citoyennes et citoyens. Une caserne offrant l'espace nécessaire aux pompières et pompiers pour faire leur travail dans des conditions optimales desservira bientôt les gens d'ici, et j'en suis fier! »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Les municipalités du Québec ont besoin de notre soutien pour optimiser, remplacer ou maintenir en bon état leurs bâtiments offrant des services essentiels à la population. Notre gouvernement les appuie en ce sens avec le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM. Je suis heureuse de cet investissement de près de 2,5 millions de dollars pour assurer la qualité du service de sécurité incendie à Saint-Stanislas-de-Kostka. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous sommes très heureux de voir enfin ce projet se concrétiser pour notre communauté. Avec les nombreux changements climatiques que nous subissons, nous réalisons que nos équipes en sécurité incendie et en sécurité civile jouent un rôle important pour nos citoyennes et citoyens. La modernisation de nos installations et de nos équipements nous permettra de mieux répondre aux urgences. »

Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une bonification de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Le présent projet financé par le PRACIM répond aux objectifs du Plan de mise en œuvre 2021-2026 de la Politique d'intégration du bois dans la construction. C'est un exemple de plus qui illustre l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec à l'utilisation de ce matériau à faible empreinte carbone.

