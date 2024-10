Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 2,4 M$à la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue

MASSUEVILLE, QC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 399 550 $ a été accordée à la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue pour l'agrandissement et la mise aux normes de la caserne de pompiers, érigée au 790, rue Saint-Pierre, à Massueville.

Au terme du projet, le bâtiment, sur un seul niveau, verra sa superficie totale plus que doubler. Plusieurs composantes indispensables y seront ajoutées, notamment un garage avec deux portes pour les véhicules d'intervention, un espace de décontamination, des salles d'entretien des appareils et des équipements de protection, ainsi que des espaces administratifs, de travail et de vie. Les interventions comprendront également plusieurs éléments de mise à niveau et de rénovation concernant la partie déjà existante de la caserne. Tout cela permettra à la Régie de continuer à desservir ses trois municipalités partenaires, soit Massueville, Saint-Louis et Saint-Aimé.

« Contribuer à offrir des infrastructures de qualité et modernes, répondant aux besoins de la population, est une fierté pour notre gouvernement. En ce sens, l'aide financière de près de 2,4 millions accordée à la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue témoigne de notre engagement à soutenir le milieu municipal dans la réalisation de projets en infrastructures, tout en renforçant la sécurité et le bien-être de nos collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'agrandissement et la réfection de la caserne de Massueville sont déterminants pour offrir au personnel du service incendie les conditions optimales pour accomplir sa mission. Je suis particulièrement heureux pour les gens de Massueville, de Saint-Louis et de Saint-Aimé, car la réalisation de ces travaux se fera au bénéfice de leur sécurité. Ce projet démontre parfaitement l'impact significatif des contributions gouvernementales aux infrastructures municipales. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« La Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue est fière d'annoncer son projet d'agrandissement et de mise aux normes de la caserne. Cette initiative, en plus de fournir au personnel un milieu de travail sécuritaire et moderne, permettra de continuer à offrir, à long terme, un service de protection contre les incendies de qualité aux populations de Saint-Louis, de Saint-Aimé et de Massueville. »

Denis Benoit, président de la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le soutien comprend une majoration de 5 % qui est accordée aux municipalités de moins de 25 000 habitants qui se regroupent dans le cadre d'un projet de mise en commun de services ou pour concrétiser un projet de bâtiment à vocation municipale ou communautaire, afin d'améliorer les services à la population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

