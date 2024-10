Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 910 000 $ à Sainte-Françoise

SAINTE-FRANÇOISE, QC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, est fier d'annoncer qu'une somme de 910 700 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Françoise pour l'aménagement et la mise aux normes de la salle municipale, qui se trouve dans un bâtiment multifonctionnel situé au 563, 10e-et-11e Rang Est.

Le projet prévoit notamment la relocalisation de la bibliothèque, l'intégration d'une salle multifonctionnelle et d'une cuisinette, de même que l'ajout de quelques espaces utilitaires et de rangement. Plusieurs travaux seront réalisés, tels que la démolition et la construction de cloisons et de finis intérieurs, le remplacement des planchers, de la fenestration et des portes extérieures, l'ajout d'un système de chauffage et de climatisation, l'étanchéisation et l'isolation des murs ainsi que la mise aux normes de la ventilation de l'entretoit.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de participer à la réalisation de projets municipaux qui visent à améliorer les services offerts aux citoyens. C'est avec de telles initiatives que nous contribuons à rendre les milieux de vie attrayants pour les présentes générations et celles à venir! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est un beau projet qui prend vie pour les gens de Sainte-Françoise, et notre gouvernement est fier d'y apporter sa contribution! Le réaménagement de la salle municipale permettra à la population de profiter d'espaces sécuritaires et modernes, en plus d'offrir aux différents organismes communautaires un lieu fonctionnel pour exercer leurs activités. Merci à tous ceux et celles qui sont impliqués dans cette initiative! »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Pour une municipalité, mettre à jour un de ses bâtiments principaux est primordial, surtout pour la population. On doit offrir des locaux adaptés aux besoins de nos organismes, et tout ça est rendu possible grâce à des programmes d'aide gouvernementaux. »

Mario Lyonnais, maire de Sainte-Françoise

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le soutien comprend une bonification de 10 % accordée aux petites municipalités.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Germain Drouin, Attaché de presse, Bureau du député de Nicolet-Bécancour, 819 384-9311, [email protected]