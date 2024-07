Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 555 000 $ à Saint-Raphaël

SAINT-RAPHAËL, QC, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, est fière d'annoncer qu'une somme de 556 500 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Raphaël pour l'agrandissement et la rénovation d'un garage situé sur la Route 281.

Le projet inclut entre autres la mise aux normes du système de chauffage, l'ajout d'un système de ventilation et de contrôle de la qualité de l'air, la réfection électrique du bâtiment ainsi que le remplacement des portes, des fenêtres et du revêtement extérieur. L'agrandissement, d'une superficie approximative de 50 mètres carrés, permettra d'aménager un bureau, une salle de repos ainsi qu'une pièce utilitaire. L'ajout d'une mezzanine d'entreposage, l'installation d'une clôture ainsi que le pavage du stationnement sont également prévus.

Citations :

« Les sommes que notre gouvernement investit pour l'amélioration des infrastructures au sein de nos municipalités permettent la réalisation de projets importants pour la population. Ces aides financières, comme celle octroyée à Saint-Raphaël, démontrent aussi que nous sommes en action pour répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens, partout au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« On le sait, la qualité des infrastructures collectives contribue à l'attractivité de nos milieux de vie. Pour les municipalités, cela permet aussi au personnel de travailler dans des environnements plus agréables et sécuritaires. Je salue donc l'initiative de Saint-Raphaël pour son projet de rénovation d'un nouveau garage municipal. Merci à tous ceux et celles qui mettent la main à la pâte afin de concrétiser cette initiative. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« La vitalité de notre municipalité a toujours été prioritaire à mes yeux et je suis heureux de pouvoir rendre concrets différents projets en ce sens, comme celui annoncé aujourd'hui. J'ai la ferme intention de travailler de concert avec les élues et élus municipaux afin de faire progresser notre municipalité, le tout au bénéfice de la population. Je remercie le gouvernement du Québec pour sa contribution qui, encore une fois, permet d'améliorer la vie de nos concitoyens et de nos travailleurs. »

Richard Thibault, maire de Saint-Raphaël

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

