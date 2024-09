Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 400 000 $ à L'Isle-Verte

L'ISLE-VERTE, QC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer qu'une somme de 407 250 $ a été accordée à la Municipalité de L'Isle-Verte pour la construction d'un abri à abrasifs.

Le nouvel abri sera fait d'une structure d'acier recouverte de toile, et aura une superficie approximative de 650 mètres carrés. Construit au 335, 2e Rang, à proximité du garage municipal, le projet comprend l'aménagement d'une aire de stockage et de chargement. La Municipalité prévoit également installer un regard sanitaire relié à l'implantation d'une fosse septique.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage, ici et ailleurs, envers le milieu municipal et le soutient dans la concrétisation de projets d'infrastructures collectives. En finançant la construction de cet abri à L'Isle-Verte, nous permettons à la Municipalité d'entreposer de façon plus responsable les abrasifs, et c'est une très bonne nouvelle. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis de voir la Municipalité bénéficier de ce soutien gouvernemental. Si l'ajout de sels de voirie est indispensable pour la sécurité sur nos routes, la protection de nos sols est tout aussi importante. Cet équilibre est essentiel pour préserver notre environnement tout en assurant la sécurité de la population. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Cet ajout à nos infrastructures municipales nous permettra, d'une part, de réduire notre impact sur l'environnement tout en évitant les pertes et l'altération de la qualité du matériel. D'autre part, la construction d'un abri contribuera à favoriser des opérations de déneigement efficaces grâce à une meilleure gestion de l'abrasif. »

Ginette Caron, mairesse de L'Isle-Verte

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière accordée lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Nathalie Caillouette, Directrice et attachée politique, Bureau de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), 418 868-0822, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746