Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,7 M$ à Val-Alain

VAL-ALAIN, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 726 850 $ a été accordée à la Municipalité de Val-Alain pour la construction d'un centre municipal multifonctionnel.

Le bâtiment aura une superficie totale approximative de 1 050 mètres carrés. À terme, son rez-de-chaussée inclura, entre autres, une salle communautaire, des bureaux administratifs, une salle de réunion et des pièces utilitaires. À la mezzanine, on trouvera une salle d'archives, une salle du conseil et des espaces utilitaires. Des travaux extérieurs seront également réalisés, tels que l'aménagement paysager et l'ajout d'un stationnement asphalté d'environ 80 espaces.

« La qualité des infrastructures dans les municipalités contribue à leur dynamisme, en plus de favoriser le sentiment d'appartenance des citoyennes et citoyens envers leur milieu de vie. Je suis donc fière du soutien de plus de 4,7 millions de dollars accordé à Val-Alain pour la construction de son centre multifonctionnel. Partout au Québec, j'aime voir naître des projets qui visent à améliorer les services à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« J'accueille avec enthousiasme l'annonce de la construction de ce nouveau bâtiment municipal moderne et à vocation multiple, qui répondra aux besoins des citoyennes et citoyens de Val-Alain. Je tiens également à souligner que c'est grâce au soutien de notre gouvernement, ainsi qu'à la collaboration des gens de la Municipalité, que le projet pourra voir le jour. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Au cours des dernières années, la Municipalité de Val-Alain a connu une augmentation de sa population en raison de l'arrivée de nouvelles familles ou encore de personnes immigrantes. La construction de l'Espace citoyen représente un pas important dans notre objectif de développement. Attirer de nouvelles résidentes et de nouveaux résidents passe inévitablement par l'implantation de services de proximité, un exercice auquel participera le centre multifonctionnel en permettant de réunir la communauté sous un même toit. »

Daniel Turcotte, maire de Val-Alain

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

