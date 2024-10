Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2 M$ à Sainte-Marie-Salomé

SAINTE-MARIE-SALOMÉ, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, est fier de confirmer qu'une somme de 2 095 860 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé pour la construction d'un centre communautaire.

Le bâtiment, construit sur un niveau avec une structure principale de bois, aura une superficie totale d'environ 450 mètres carrés. Le projet comprend l'aménagement d'une salle communautaire et d'une salle multifonctionnelle, d'une pièce pour la tenue de rencontres et d'espaces utilitaires, incluant un vestiaire. Plusieurs travaux sont également prévus, tels que le raccordement de l'édifice au réseau d'égout et au puits existants, le réaménagement du stationnement ainsi que le paysagement du terrain.

« Nos infrastructures collectives contribuent directement au dynamisme de nos milieux de vie et au bien-être des citoyens. Je suis fière du fait que notre gouvernement participe à la concrétisation de projets, partout au Québec, par le biais d'aides financières importantes apportées aux municipalités. Avec ce montant de plus de 2 millions de dollars, Saint-Marie-Salomé pourra se munir d'un centre communautaire à la hauteur des besoins de toute la collectivité! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureux d'annoncer l'octroi d'une aide financière pour la construction de notre nouveau centre communautaire, à Sainte-Marie-Salomé. Je suis certain que les résidentes et résidents sont impatients de découvrir ce nouveau bâtiment moderne, conçu pour les citoyennes et citoyens. Cet espace sera le point de départ de nombreux projets enrichissants, élaborés par et pour notre communauté. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

« Pour une communauté comme la nôtre, un lieu commun où nous rassembler et échanger est essentiel à notre vitalité. Grâce à cette aide financière substantielle octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous pourrons nous doter d'un centre qui répondra parfaitement à nos besoins sociaux et communautaires. »

Véronique Venne, mairesse de Sainte-Marie-Salomé

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une majoration de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Soulignons que l'aide financière offerte à Sainte-Marie-Salomé comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Le projet de Sainte-Marie-Salomé bénéficie également d'une majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

