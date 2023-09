Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,1 M$ à Trois-Pistoles

TROIS-PISTOLES, QC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 112 750 $ a été accordée à Trois-Pistoles pour la mise aux normes et le réaménagement de son hôtel de ville.

Philippe Guilbert, maire de la Ville de Trois-Pistoles, Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata (incluant Les Basques) et Étienne Bergeron, directeur général de la Ville de Trois-Pistoles. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Le projet inclut entre autres la réfection de l'enveloppe du bâtiment, ainsi que le remplacement du revêtement de la toiture, des fenêtres, des portes, des couvre-planchers en plus des systèmes de ventilation, d'électricité et de plomberie. Au sous-sol de l'édifice seront notamment aménagés une salle des archives et un vestiaire, alors que le rez-de-chaussée comprendra des bureaux administratifs, une salle de conférence et un espace collaboratif. Le premier étage accueillera deux salles de conférence, une salle du conseil et quelques espaces utilitaires. La modification des accès extérieurs pour les personnes à mobilité réduite, la mise aux normes quant à la sécurité incendie et l'installation d'un monte-personne sont également prévues.

Citations :

« C'est toujours avec fierté que partout au Québec, nous accompagnons les municipalités qui améliorent et modernisent leurs infrastructures collectives. Je suis persuadée que les travaux attendus ici auront une incidence positive sur le dynamisme et l'attractivité de Trois-Pistoles. Merci à toutes et à tous pour vos efforts dans la réalisation de ce projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis de savoir que les citoyennes et citoyens de Trois-Pistoles, tout comme le personnel municipal, pourront profiter d'un hôtel de ville adapté à leurs besoins. Je souligne par ailleurs que l'annonce d'aujourd'hui est le résultat d'une collaboration efficace entre la Ville et notre gouvernement. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Je suis heureux de savoir que nous pourrons enfin concrétiser notre projet de réfection de l'hôtel de ville. Cette annonce est plus que bienvenue pour tous ceux et celles qui ont travaillé fort sur ce dossier! Cette subvention, qui a été rendue possible grâce notamment à la collaboration de notre députée et de son équipe, nous permettra de lancer les travaux majeurs de mise à niveau et d'amélioration de l'accessibilité de ce bâtiment, qui est l'image de notre ville. »

Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources: Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Amélie Martineau, Attachée politique et responsable des communications, Bureau de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, 418 868-0822, [email protected]; Information: Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746