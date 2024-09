Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,5 M$ à Saint-Robert

SAINT-ROBERT, QC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 535 100 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Robert pour son projet d'agrandissement et de mise aux normes du pavillon communautaire.

Différents travaux seront réalisés, tels que la démolition de l'ancien presbytère, le retrait des tuiles de plancher contenant de l'amiante ainsi que le remplacement des plafonds suspendus, du système électrique et du parement de la structure extérieure. La mise en place d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, le raccordement de l'édifice aux services d'aqueduc et d'égout ainsi que l'aménagement paysager du site sont également prévus. À terme, le pavillon communautaire comprendra une cuisine, deux salles polyvalentes, deux vestiaires et une conciergerie, en plus d'espaces utilitaires et de rangement.

« Quand il est question d'infrastructures collectives, on sait que leur bon état et leur attractivité contribuent au dynamisme des milieux de vie. Notre gouvernement est présent pour accompagner les municipalités, comme Saint-Robert, dans leurs différents projets en ce sens. Je suis fière de cette aide de plus de 1,5 million de dollars qui permettra aux Robertoises et Robertois de profiter d'un pavillon communautaire adapté à leur réalité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis très heureux de l'annonce d'aujourd'hui! Je crois pouvoir dire sans me tromper que l'arrivée de cet édifice est très attendue par la population de Saint-Robert, qui n'a notamment plus accès au centre communautaire. Le nouveau pavillon, plus grand et plus moderne, viendra répondre aux besoins de la collectivité et permettra le retour de diverses activités offertes aux citoyennes et citoyens. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« La Municipalité de Saint-Robert est très heureuse de recevoir une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Celle-ci nous permettra de réaliser un nouveau pavillon communautaire sécuritaire qui répondra aux normes de la sécurité civile, en plus d'être le centre de nos réunions et le lieu de rencontre autant social que culturel pour la population. »

Gilles Salvas, maire de Saint-Robert

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière accordée lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Saint-Robert bénéficie d'une majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

