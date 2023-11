Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,2 M$ à Lac-Drolet

LAC-DROLET, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Mégantic, M. François Jacques, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 227 100 $ a été accordée à la Municipalité de Lac-Drolet pour l'agrandissement et l'aménagement du bâtiment comprenant le garage municipal et la caserne de pompiers.

À terme, le bâtiment disposera d'une superficie de 978 mètres carrés. La caserne de pompiers sera ainsi réaménagée pour permettre notamment l'ajout d'une salle de décontamination, de stations de remplissage d'oxygène et de lavage de l'équipement, d'un grand vestiaire et d'un bureau fermé. Le garage municipal sera agrandi pour gagner près de 200 mètres carrés, de manière à créer l'espace nécessaire pour l'aménagement d'un puits mécanique adapté et de deux baies d'entretien des véhicules incluant deux portes de garage. Divers travaux de mise aux normes du bâtiment seront aussi réalisés.

« Par le biais de ses programmes, le gouvernement du Québec aide concrètement les municipalités à réaliser leurs projets d'infrastructures collectives. Je suis fière de notre investissement de plus de 1,2 million de dollars à Lac-Drolet; il contribuera à assurer la qualité des services rendus à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le bâtiment qui regroupe la caserne de pompiers et le garage municipal ne répondait plus aux besoins de la Municipalité. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne Lac-Drolet dans ces travaux attendus qui permettront de créer des espaces essentiels et d'installer des équipements adaptés tout en assurant la sécurité des pompières et des pompiers. »

François Jacques, député de Mégantic

« Grâce à l'apport financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous pourrons concrétiser notre projet de mise aux normes et d'amélioration de notre garage municipal et de notre caserne de pompiers, et ce, au bénéfice de notre communauté. Ces améliorations permettront de répondre plus efficacement à nos obligations municipales et de créer un lieu de travail sécuritaire pour notre personnel et nos pompières et pompiers. »

Michel Ouellet, maire de Lac-Drolet

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une bonification de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

