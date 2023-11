Programme d'amélioration de la route 389 - Les principaux travaux entre Baie-Comeau et Manic-2 sont terminés

BAIE-COMEAU, QC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe la population que le nouveau tronçon de la route 389, entre la ville de Baie-Comeau et la centrale hydroélectrique Jean-Lesage (Manic-2), est ouvert à la circulation. Les travaux du tronçon situé entre les kilomètres 0 et 22 (projet B) s'inscrivent dans le vaste programme d'amélioration de la route 389. Ils comprenaient la construction d'un tout nouveau tracé pour les quatre premiers kilomètres et une réfection complète de la route entre les kilomètres 4 et 22. La totalité du projet B représente un investissement de 121,8 M$.

La porte d'entrée de la route 389 est dorénavant située à l'intersection de l'avenue du Labrador et du boulevard Pierre-Ouellet, à Baie-Comeau. En novembre 2017, la Ville de Baie-Comeau avait d'ailleurs réalisé des travaux sur une portion de 1,1 km dans le secteur, afin de prolonger l'avenue du Labrador.

Depuis quelques semaines déjà, les usagers peuvent circuler sur ce tronçon de route grandement amélioré, tant sur le plan de la sécurité que sur celui du confort de roulement. En plus d'une réduction de parcours d'un peu plus de 2 km, les usagers profitent maintenant de zones de dépassement supplémentaires et d'un tracé plus rectiligne. Quelques travaux de finalisation sont en cours et d'autres auront lieu l'an prochain, notamment à l'égard de l'aménagement paysager.

Faits saillants

La route 389 relie la ville de Baie-Comeau et la frontière de la province de Terre-Neuve-et- Labrador sur une distance de 570 km.

et la frontière de la province de Terre-Neuve-et- sur une distance de 570 km. Le programme d'amélioration de la route 389 vise en premier lieu l'amélioration de la sécurité routière pour l'ensemble des usagers, tout en favorisant le développement du territoire nordique québécois.

Le programme d'amélioration de la route 389 est scindé en cinq projets distincts, réalisés de façon parallèle, soit : Projet A : de Fire Lake à Fermont ; Projet B : de Baie-Comeau à Manic-2; Projet C : au nord de Manic-5 (du kilomètre 240 au kilomètre 254); Projet D : de Manic-2 au nord de Manic-3; Projet E : du nord de Manic-3 à Manic-5.

Le coût global de l'ensemble du programme est de l'ordre de 738,1 M$. Le gouvernement du Québec investira environ 555,1 M$, provenant de la Société du Plan Nord et du Ministère, tandis que le gouvernement du Canada versera plus de 183 M$, dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux.

Lien connexe

Route 389 - Programme d'amélioration de la route

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724